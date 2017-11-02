Воронежская облдума упростила доступ к полезным ископаемым в регионе

ВОРОНЕЖ, 2 ноя — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли поправки в региональное законодательство, упрощающие дорожным организациям доступ к полезным ископаемым на территории области, говорится в сообщении заксобрания.

Дорожные организации, работающие в Воронежской области, смогут без проведения конкурсов или аукционов разрабатывать месторождения песка и других материалов, необходимые для строительства и ремонта дорог в регионе, — только на основании решения региональных властей. Соответствующие поправки в закон Воронежской области "О регулировании отдельных отношений в сфере недропользования на территории Воронежской области" были внесены депутатами на очередном заседании регионального парламента. Эти поправки связаны с изменениями, внесенными в федеральный закон "О недрах", уточняют в облдуме.

"Данные поправки были приняты в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Они направлены на упрощение порядка предоставления региональными властями права пользования участками недр местного значения для добычи полезных ископаемых, необходимых для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автодорог общего пользования на срок реализации таких проектов", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, слова которого приводятся в сообщении.

По словам спикера регионального парламента, сегодня эта процедура требует существенных временных и финансовых затрат. Как отмечает заксобрание, благодаря введенным поправкам можно будет снизить стоимость и сократить сроки выполнения работ в рамках государственно-муниципального контракта.

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