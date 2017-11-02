В Москве завершился сезон велопроката

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве завершился очередной сезон работы велопроката, все станции городского проката велосипедов прекратили свою работу до следующей весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Сезон работы столичного велопроката традиционно закрывается в ноябре, когда температура воздуха понижается. В прошлом году пункты аренды велосипедов закрылись 1 ноября. В этом году прокат работал с 29 апреля по 1 ноября. Как и раньше, велосипеды будут убирать со станции постепенно. Они будут вывезены с улиц Москвы не позднее 20 ноября", — рассказали в пресс-службе.

Все велосипеды будут перевезены в теплый отапливаемый склад для технического обслуживания и подготовки к новому сезону.

В департаменте отметили, что в этом году велосезон в столице стал рекордным по количеству поездок: в 2017 году на городских велосипедах прокатились почти 2,4 миллиона раз. За весь прошлогодний велосезон горожане использовали столичный велопрокат 1,6 миллиона раз, а в 2015 году — всего 880 тысяч раз.

Единый городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 году. Тогда точек велопроката было всего 79, они были расположены на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Сегодня количество станций проката насчитывается до 380, при этом каждый год к сети будут добавлять еще по 50 станций и 500 велосипедов. Таким образом, к 2019 году число велопунктов может увеличиться до 480, а велосипедов — до 4,6 тысячи. Сеть планируют расширять в Западном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.