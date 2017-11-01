СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор поддерживает дополнительное внимание к школьному питанию, оно является важной сферой государственной политики, заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
"Я приветствую внимание к организации школьного питания, к рациону, который обеспечивают детям, потому что здоровье ребенка в значительной степени зависит от того, как и чем он питается", — сказала Попова.
"В детском дошкольном учреждении ребенок находится весь световой день и в школе он проводит значительную часть дня, поэтому обеспечить питание там — крайне важно, и это элемент Стратегии по обеспечению качества продуктов питания в Российской Федерации до 2030 года", — заявила Попова.
Она пояснила, что в стратегии одним из важнейших блоков является питание детей и наполнение их рациона. "Внимание к этой теме не может быть лишним", — резюмировала она.
Почти 20 тысяч проверок
Роспотребнадзор провел более 18 тысяч проверок по вопросам организации питания детей в 2016-2017 учебном году. Кроме того, ведомство проверило 3,2 тысячи поставщиков пищевых продуктов.
"Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий в 2016-2017 учебном году, являются: невыполнение примерных меню, в том числе несоблюдение норм питания по основным пищевым продуктам (мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты, овощи, соки), нарушение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках", — сообщили в ведомстве.
722 жалобы и 23 миллиона штрафов
Кроме того, во время проверок выявлены факты поставки в детские коллективы продуктов, не соответствующих требованиям безопасности по микробиологическим показателям: в 2% случаев — в дошкольных организациях, в 3% случаев — в общеобразовательных организациях.
В прошлом учебном году в адрес управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации поступило 772 обращения граждан на неудовлетворительную организацию питания в детских коллективах. По всем обращениям проведены проверки и приняты соответствующие меры, направленные на соблюдение требований санитарного законодательства.
За истекший период 2016-2017 учебного года специалистами Роспотребнадзора за нарушения санитарного законодательства при организации питания в детских организованных коллективах составлено 27,5 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму около 23 миллионов рублей. Вынесено 140 постановлений о приостановлении деятельности объектов, осуществляющих организацию питания детей.