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Общество

Роспотребнадзор поддерживает дополнительное внимание к школьному питанию

09:1001.11.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСалаты в столовой-пекарне светлогорской срадней школы № 1. Архивное фотоСалаты в столовой-пекарне светлогорской срадней школы № 1. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор поддерживает дополнительное внимание к школьному питанию, оно является важной сферой государственной политики, заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила усилить общественный контроль за организацией питания в школах, поскольку в настоящее время ей поступает много жалоб на его качество. Также Кузнецова предложила пересмотреть систему закупок продуктов для детских учреждений, поскольку вопрос более низкой цены, по ее словам, нередко стоит выше критериев качества.

"Я приветствую внимание к организации школьного питания, к рациону, который обеспечивают детям, потому что здоровье ребенка в значительной степени зависит от того, как и чем он питается", — сказала Попова.

"В детском дошкольном учреждении ребенок находится весь световой день и в школе он проводит значительную часть дня, поэтому обеспечить питание там — крайне важно, и это элемент Стратегии по обеспечению качества продуктов питания в Российской Федерации до 2030 года", — заявила Попова.

Она пояснила, что в стратегии одним из важнейших блоков является питание детей и наполнение их рациона. "Внимание к этой теме не может быть лишним", — резюмировала она.

Почти 20 тысяч проверок

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
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По данным Роспотребнадзора, в 2016-2017 учебном году в дошкольных образовательных организациях у 100% детей было горячее питание, в общеобразовательных организациях и средних профессиональных образовательных организациях охват горячим питанием остался на уровне 2015-2016 учебного года и составил 88,8% и 73% соответственно.

Роспотребнадзор провел более 18 тысяч проверок по вопросам организации питания детей в 2016-2017 учебном году. Кроме того, ведомство проверило 3,2 тысячи поставщиков пищевых продуктов.

"Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий в 2016-2017 учебном году, являются: невыполнение примерных меню, в том числе несоблюдение норм питания по основным пищевым продуктам (мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты, овощи, соки), нарушение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках", — сообщили в ведомстве.

722 жалобы и 23 миллиона штрафов

Ребенок ест. Архивное фото
© Fotolia / lichtmeister
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Также Роспотребнадзор выявил в части рационов занижение порций готовых блюд и восполнение калорийности за счет углеводсодержащих продуктов.

Кроме того, во время проверок выявлены факты поставки в детские коллективы продуктов, не соответствующих требованиям безопасности по микробиологическим показателям: в 2% случаев — в дошкольных организациях, в 3% случаев — в общеобразовательных организациях.

В прошлом учебном году в адрес управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации поступило 772 обращения граждан на неудовлетворительную организацию питания в детских коллективах. По всем обращениям проведены проверки и приняты соответствующие меры, направленные на соблюдение требований санитарного законодательства.

За истекший период 2016-2017 учебного года специалистами Роспотребнадзора за нарушения санитарного законодательства при организации питания в детских организованных коллективах составлено 27,5 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму около 23 миллионов рублей. Вынесено 140 постановлений о приостановлении деятельности объектов, осуществляющих организацию питания детей.

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