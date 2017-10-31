МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует "Почте России" следовать правилам оказания почтовой связи, которые не предусматривают внесения паспортных данных в извещения при получении гражданами заказных писем, следует из сообщения ведомства.

Ранее СМИ писали, что Роскомнадзор получил жалобы на то, что сотрудники "Почты" отказываются выдавать заказанные отправления, если получатель не указал на извещении свои паспортные данные.

Как утверждают в ведомстве, правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные приказом Минкомсвязи, не предусматривают внесение паспортных данных граждан в извещение при получении регистрируемых почтовых отправлений категории "заказные письма". В связи с выявленными нарушениями Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении "Почты России".

"Роскомнадзор как орган, осуществляющий контрольно-надзорную деятельность в отношении ФГУП "Почта России", рекомендует скорректировать внутренние нормативно-правовые акты и строго следовать утвержденным правилам оказания услуг почтовой связи", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в пресс-службе почтового оператора заявили, что в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи, регистрируемые почтовые отправления и почтовые денежные переводы вручаются адресату при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Фиксация и подтверждение факта предъявления этого документа предусмотрена локальными нормативными актами "Почты", в виде указания на извещении реквизитов получателя (паспортные данные), пояснили в компании.

"Стоит отметить, что по результатам крайней плановой выездной проверки ни одно из территориальных управлений Роскомнадзора официально не зафиксировало нарушений по этому вопросу. Кроме того, в распоряжении "Почты России" имеется протокол Роскомнадзора по Ростовской области, в котором предприятию предъявляются претензии в том, что при вручении регистрируемых почтовых отправлений не были зафиксированы реквизиты документа, удостоверяющего личность", — сказали РИА Новости в пресс-службе оператора.