МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Роскомнадзор рекомендует "Почте России" следовать правилам оказания почтовой связи, которые не предусматривают внесения паспортных данных в извещения при получении гражданами заказных писем, следует из сообщения ведомства.
Как утверждают в ведомстве, правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные приказом Минкомсвязи, не предусматривают внесение паспортных данных граждан в извещение при получении регистрируемых почтовых отправлений категории "заказные письма". В связи с выявленными нарушениями Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении "Почты России".
"Роскомнадзор как орган, осуществляющий контрольно-надзорную деятельность в отношении ФГУП "Почта России", рекомендует скорректировать внутренние нормативно-правовые акты и строго следовать утвержденным правилам оказания услуг почтовой связи", — говорится в сообщении ведомства.
"Стоит отметить, что по результатам крайней плановой выездной проверки ни одно из территориальных управлений Роскомнадзора официально не зафиксировало нарушений по этому вопросу. Кроме того, в распоряжении "Почты России" имеется протокол Роскомнадзора по Ростовской области, в котором предприятию предъявляются претензии в том, что при вручении регистрируемых почтовых отправлений не были зафиксированы реквизиты документа, удостоверяющего личность", — сказали РИА Новости в пресс-службе оператора.