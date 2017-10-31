Научно-исследовательскому судну в Мурманске присвоили имя Евгения Примакова

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Современное научно-исследовательское судно, приобретенное компанией "Севморнефтегеофизика" ("дочка" Росгеологии), получило имя "Академик Примаков", а крестной матерью корабля стала вдова известного политика, государственного деятеля и ученого Евгения Примакова Ирина Борисовна, передает корреспондент РИА Новости с церемонии присвоения судну имени в Мурманске.

В июне этого года "Севморнефтегеофизика" (входит в Росгеологию) и Schlumberger в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о приобретении российской стороной на правах собственности современного научно-исследовательского судна Western Neptune.

"Это уникальное судно, способное решать самые сложные задачи в арктическом регионе и на любых международных акваториях, оно отвечает самым современным требованиям и стандартам производства работ, это шаг вперед. Холдинг существенно расширяет границы своего присутствия", — сказал на церемонии генеральный директор АО "Росгеология" Роман Панов.

Вдова Евгения Примакова отметила в речи, что сам Примаков прожил яркую, но непростую жизнь, однако со всеми трудностями справлялся блестяще, того же она пожелала кораблю.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун считает, что "Академик Примаков" – не просто судно, а мощный и современный инструмент покорения Арктики. "Богатства шельфа Арктической зоны принадлежат России, и судно "Академик Примаков" – один из ключей к этой грандиозной кладовой. Мурманская область является плацдармом освоения арктического шельфа. Это большая честь и ответственность", – сказала глава региона.

Ковтун выразила уверенность, что дальнейшее сотрудничество с Росгеологией послужит формированию полноценного нефтегазохимического кластера в рамках Кольской опорной зоны.

Как ранее поясняли в Росгеологии, приобретение Western Neptune — часть последовательной политики компании по модернизации и обновлению российского сейсморазведочного флота. В результате сделки Севморнефтегеофизика, как крупнейшее в России профильное предприятие, значительно укрепит свои позиции на внутреннем и внешнем сервисных рынках и получит эффективный инструмент реализации морских стратегий.

Western Neptune — уникальное судно, которое было построено для нужд западного геофизического подразделения Baker Hughes по технологии Ulstein Ship Technology AS. Данная модель судна была разработана с требованиями максимальной бесшумности при высокой сейсмической мощности. Судно оборудовано 16 сейсмокосами для проведения 3D сейсмики. НИС имеет эффективную планировку, в которой обустроено сейсмологическое оборудование, компьютерный зал, и мощную силовую установку. На судне имеются жилые помещения, где могут разместиться 68 человек. Также есть вертолетная площадка и место для хранения опасных отходов.

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