На Кубани хотят создать отдел по расследованию преступлений в строительстве

КРАСНОДАР, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать в структуре ГУВД региона спецподразделение по расследованию преступлений в сфере жилищного строительства, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Уточняется, что своё предложение губернатор внес в ходе совместного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае.

Глава края отметил, что в региональном реестре проблемных строек сегодня 57 объектов в 10 муниципалитетах края: в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, Туапсе, Тихорецке, Крымске, Ейске. По этим многоквартирным домам уже разработаны "дорожные карты".

"В официальном списке обманутых дольщиков – более 800 человек. В неофициальном – несколько тысяч. Больше половины застройщиков в регионе работают с нарушением обязательств перед участниками долевого строительства. Ситуация требует от нас оперативно организовать достройку проблемных домов и закрыть рынок для недобросовестных застройщиков", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Он подчеркнул, что поправки в закон, которые вступят в силу в следующем году, значительно ужесточат требования к отбору застройщиков. По мнению губернатора, это инструмент, который необходимо использовать максимально. Кроме того, как отметил Кондратьев, он рассчитывает на "жесткую позицию всего силового блока".

Глава региона предложил и.о. начальника ГУ МВД России по краю Юрию Кузнецову рассмотреть возможность создания в структуре ГУВД специализированного подразделения, которое занималось бы расследованием преступлений в сфере жилищного строительства.

"Учитывая, что обещанное людям жилье придется достраивать, нам важно знать, как тратятся деньги участников долевого строительства, а в случае хищения – как их легализуют. Мы с вами постоянно говорим о принципе неотвратимости наказания для недобросовестных застройщиков, давайте переходить к конкретным решениям", – сказал Кондратьев.

Как заявил Кузнецов, вопрос будет проработан "в кратчайшие сроки".

Другие новости региона читайте здесь >>