Паромная переправа в Крым возобновила работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Керченская паромная переправа возобновила работу после остановки, связанной с усилением ветра и штормом, говорится в сообщении оператора переправы "Морская дирекция".

"Работа керченской паромной переправы возобновлена", — сообщили в "Морской дирекции".

Переправа работает по фактической погоде. В понедельник она несколько раз прекращала движение паромов через пролив из-за сильного ветра и шторма.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>