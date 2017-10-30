Дистанционное обучение в России может стать массовым, считает эксперт

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В ближайшие 10 лет система образования в России может перейти на дистанционное обучение, для этого необходимо соответствующее нормативно-правовое регулирование, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) Павел Гудков на полях форума "Открытые инновации".

Форум "Открытые инновации" проходил в Москве 16-18 октября. Главной его темой стала "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форума.

"Вместе с цифровой экономикой в нашу жизнь войдет дистанционное обучение", — считает Гудков.

Три главные проблемы

По словам Гудкова, существует три препятствия для массового внедрения дистанционного обучения. Первая проблема — отсутствие соответствующего регулирования.

"Несмотря на то, что такой подход на первом этапе вполне вписывается в существующую классно-урочную систему, созданную еще в 17 веке чешским педагогом Яном Амосом Коменским, его тормозит сейчас не техническая, а регуляторная проблема. Актуализировать систему, к которой все привыкли за столетия, сложно и рискованно. Технически преград нет: всевозможные пилотные программы и внедрения уже многократно проводились, контент наработан. В будущем же дистанционное обучение для многих, прежде всего студентов и далее старшеклассников, может заменить классно-урочную систему. При отсутствии регуляторных торможений за 5-10 лет дистанционное обучение можно будет внедрить массово", — рассказал он.

Еще одной проблемой он считает "скепсис учителей". "Часто за этим стоит страх перед новым, боязнь, что их (учителей — ред.) профессиональный уровень не соответствует цифровому веку. Действительно, многие педагоги недостаточно глубоко знают свою дисциплину и, особенно, последние достижения в ней, не готовы мотивировать учащихся и разжечь в них интерес к предмету", — считает Гудков.

Тормозит внедрение дистанционного обучения также мотивация учеников и студентов, отмечает эксперт. "Родители подсказывают – учиться в школе и институте надо, чтобы потом заработать себе на жизнь. Но в мире все больше историй успеха, рассказывающих о том, что, не имея законченного высшего образования можно стать миллионером, или о том, что образование не дает реальных знаний и навыков, применимых в трудовой деятельности. И отчасти это так. Дети теряют мотивацию к обучению в существующей классно-урочной системе", — рассказал он.

Новый вид учителя

Гудков считает, что в эпоху новых технологий надо искать новый способ формирования мотивации учащихся. "Раньше, не получив образования, обеспечить себе комфортный образ жизни было невозможно. С развитием технологий этот минимальный уровень комфорта будет достигаться не за счет профессионализма, а за счет базового дохода: по праву гражданства, рождения, того, что вы человек, вам положен минимальный доход, которого хватит для удовлетворения базовых потребностей. Это, конечно, снижает мотивацию, и надо искать подходы к ее формированию", — отметил он.

По прогнозу эксперта, дистанционное обучение создаст три новых типа учителей. Первый тип – авторы, второй — тьюторы, третий – кураторы.

"Авторы отвечают за содержательное, сутевое наполнение курса. Здесь есть некоторая аналогия с авторами учебников, но не совсем. Учебники писались для школы долго и надолго, как правило, на десятилетия. Цифровой учебный материал может меняться очень быстро в зависимости от эффективности его использования. Тьюторы будут работать с детьми вживую, но, как правило, дистанционно, индивидуально или коллективно через открытые лекции. Кураторы, в свою очередь, будут отвечать за организацию образовательного процесса, контролировать прохождение курса и смотреть за порядком. Очевидно, что разные типы влекут за собой разные квалификационные требования. Если создатель контента должен быть глубоко погружен в предмет, следить за современными достижениями науки и технологий, то куратору достаточно ориентироваться в представленном материале", — отметил он.

Работа со школьниками будет построена по принципу техподдержки, считает он. "На простые вопросы сможет ответить тьютор или куратор, на более сложные – авторы. До верхнего уровня будут добираться наиболее любознательные дети, кто хочет узнать предмет глубже. Со временем развитие технологий и накопление больших данных позволит передать роль кураторов нейросетям, в том числе в части создания индивидуальных образовательных программ", — полагает эксперт.

Внедрение нового дистанционного обучения проще всего будет сделать в университетской среде, полагает Гудков. "Уже сейчас доступны дистанционные курсы от лучших университетов мира, включая российские вузы. Эта информация открыта, часто бесплатна и пользуется большой популярностью среди студентов", — отметил он.

Блокчейн-профиль

По словам Гудкова, технология блокчейн изменит систему учета достижений учащихся и упростит трудоустройство учащихся, накапливая данные для персонального цифрового профиля компетенций человека.

"Очевидно, в цифровой экономике существование бумажных дневников, зачеток и трудовых книжек изжило себя. Каждый человек по сути уже сейчас накапливает данные для персонального цифрового профиля компетенций. Осталось сделать такой профиль удобным, чтобы в нем фиксировались все его достижения, полученные оценки, пройденные аттестации и так далее. Технически такую систему можно построить на блокчейне", — рассказал он.

Преимущество применения технологии распределенного реестра эксперт видит в том, что данные в системе "нельзя будет потерять, переделать, подменить, что повысит доверие к ней". "Что касается доступа к персональным данным, владелец сам определит, кто и в каком объеме сможет его получить", — считает он.

Переход к индивидуальным профилям учащихся изменит и процесс трудоустройства будущих специалистов, полагает Гудков. "Работодатели смогут четко и ясно формулировать свои запросы к рынку труда, в ответ на которые студенты будут осваивать те или иные требуемые компетенции, подтверждением уровня квалификации станет запись в индивидуальном профиле", — поделился он своим видением.

Цифровое образование

Гудков полагает, что на смену системе, в которой школьник или студент изучает предметы последовательно и в рамках учебного класса, должна прийти свобода создавать индивидуальные сочетания различных дисциплин в разных учебных заведениях.

"Кому-то будет достаточно базовых знаний предмета, кто-то будет изучать его глубже. Важно, что задачи выпустить определенное количество одинаково владеющих дисциплиной людей больше не будет. Только представьте, что после семестра изучения биологии учащийся сможет выбрать курс углубленного ее изучения в другом учебном заведении или перейти к изучению, например, физики или химии", — сообщил он.

"Если говорить о краткосрочной перспективе, систему образования предстоит трансформировать для подготовки специалистов в интересах цифровой экономики. Новые профессии возникают настолько быстро, что становится невозможно предугадать, какие специалисты потребуются через 4-6 лет. Персональные траектории развития обеспечат гибкость в подготовке кадров для ответа на изменяющиеся запросы рынка и сделают процесс обучения для студентов более интересным и увлекательным", — считает эксперт.

Небольшие шаги в этой области уже есть. Гудков напомнил, что 7 ноября в Санкт-Петербурге состоится презентация модели Университета "20.35", который не будет строить новых зданий и стен. "Университет обеспечит индивидуальную траекторию обучения для каждого студента, не исключаю, с помощью искусственного интеллекта в том числе", — рассказал он.

"Например, для освоения компетенций по big data порекомендует изучить курс, очно или онлайн, в Санкт-Петербургском университете ИТМО, по информационной безопасности – пройти стажировку в "Лаборатории Касперского", — добавил собеседник агентства.