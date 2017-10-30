В Совфеде считают оправданным создание в России индивидуальных лекарств

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает оправданным создание в России индивидуальных лекарств для конкретных пациентов. По его данным, более тысячи человек в год нуждаются в препаратах, которые приходится специально ввозить в Россию.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о создании в России индивидуальных лекарств, уникального "коктейля" из нескольких препаратов, нужных конкретному пациенту.

"Я не вижу ничего плохого в том, чтобы под конкретного пациента подбирались необходимые препараты. Тем более, что одно и то же лекарство действует по-разному на разных пациентов", — сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.

Он подчеркнул, что жизнь человека бесценна, и нужно использовать все шансы для ее сохранения.

Глава комитета пояснил, что к нему обращаются сенаторы и рассказывают о ситуациях, когда ряду пациентов нужны препараты, которые не производятся в России и отсутствуют на отечественном фармацевтическом рынке. В этих случаях собирается врачебная комиссия, которая подтверждает необходимость ввоза такого препарата для конкретного человека, сказал Рязанский.

"Таких обращений в год примерно 1100 человек. После заключения врачебной комиссии Минздрав дает разрешение на ввоз препарата, и дальше этой проблемой занимается сам больной", — уточнил парламентарий.

Предложение Минздрава о возможности создания специальных лекарств в отдельных случаях могло бы решить эту проблему, считает Рязанский.

По его словам, чтобы избежать случаев злоупотребления в этой сфере, решения врачебных комиссий — что конкретному пациенту необходим назначенный препарат — могла бы подтверждать страховая медицина.