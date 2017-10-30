Путин: надо добиться, чтобы люди реализовывались в России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет, чтобы из России кто-то уезжал, люди должны реализовывать себя здесь, для чего нужно создавать необходимые условия.

"Я не хочу, чтобы кто-то уезжал вообще. Я думаю, что вместе с вами, с помощью ваших рекомендаций, мы должны добиться того, чтобы наиболее ценные люди, те, которые могут принести максимальный результат в ходе своей работы, добивались бы этого результата здесь и себя реализовывали здесь", — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

При этом он отметил, что Россия — свободная страна и нормально, что человек "где-то поработал, куда-то уехал, потом вернулся". При этом, по словам Путина, количество уезжающих за рубеж россиян резко сократилось в последнее время, многие, в том числе ученые и люди творческих профессий, сегодня возвращаются в РФ.