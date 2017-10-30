Путин пообещал подумать о возрождении совета по помилованию

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает совершенным действующий механизм помилования в России, можно подумать о возрождении совета по помилованию при президенте.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева предложила Путину воссоздать президентский совет по помилованию и заявила, что готова в него войти.

"Что касается данного вопроса — совершенствование института помилования, то, не наверное, а точно, мы должны всегда об этом думать. Не думаю, что он является совершенным, действующий порядок", — сказал Путин на заседании.

Глава государства отметил, что прежний порядок был установлен в 2002 году, во время "очень тяжелых испытаний для российской государственности и кровавых событий на Северном Кавказе".

"Думаю, что такой порядок более административный, он тогда был востребованным. Имея в виду, то обстоятельство, которое я сейчас упомянул. Но можно подумать о возрождении совета. Надо посмотреть повнимательнее и проанализировать практику последних лет и не спеша это решение принять", — отметил он.