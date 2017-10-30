Скворцова рассказала об увеличении числа бесплатных процедур ЭКО в России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число бесплатных операций экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2017 году будет увеличено в России до 65 тысяч, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты.

В мае пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что количество бесплатных операций ЭКО в России в этом году увеличат до 62 тысяч.

"В 2016 году было проведено 47 тысяч бесплатных для населения циклов ЭКО…. При этом эффективность в среднем по стране превысила 31%, а в лучших российских клиниках превысила 40%. За текущий 2017 год планируется увеличение (циклов ЭКО) до 65 тысяч", — сказала министр.

Ранее Минздрав также сообщал, что что благодаря развитию при женских консультациях и родильных домах 1,5 тысячи кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, только за 2016 год число абортов снизилось на 58 тысяч случаев, что составляет 8%, а за последние пять лет этот показатель снизился на 250 тысяч случаев, или на четверть.