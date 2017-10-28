В Калининграде пройдет этап кубка мира по воркауту

КАЛИНИНГРАД, 28 окт — РИА Новости. Российский этап кубка мира по воркауту состоится в субботу в Калининграде, сообщила РИА Новости вице-губернатор – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Воркаут (street workout) — одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, любительский вид спорта, включающий выполнение разных упражнений на уличных спортплощадках на турниках, брусьях, шведских стенках и других конструкциях.

"В этом году большое внимание в регионе уделили этой пока еще субкультуре, воркаут не является видом спорта. Было открыто три площадки и потом было принято решение провести этап кубка мира у нас в Калининграде. Надеемся, что внимание к этому мероприятию будет проявлено, поскольку воркаут доступен буквально для всех", — сказала Ищенко.

Она отметила, что турнир состоит из 20 этапов, которые пройдут в Испании, Германии, Мексике, США и других странах. По результатам российского этапа, который пройдет в калининградском спортивном зале "Созвездие", определятся участники национальной сборной для суперфинала кубка, который в этом году планируется провести в Гваделупе. За право попасть в финал будут сражаться 16 сильнейших атлетов из шести стран.

В состав жюри войдут лучшие спортсмены России и ближнего зарубежья, ожидается, что на турнир приедет председатель Всемирной федерации воркаута Марис Слезинс (Латвия).

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все четыре вида, Наталья Ищенко с апреля 2017 года исполняла обязанности заместителя председателя областного правительства, в среду калининградский губернатор Антон Алиханов назначил Ищенко вице-премьером – министром спорта регионального правительства.