Эксперты рассказали, как изменится востребованность профессионалов в России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. России необходимо конвертировать знания в добавленную стоимость и осуществить переход от искусственного баланса занятости, существующего сегодня, к балансу компетенций, в противном случае к 2025 году 10 миллионов образованных россиян могут оказаться невостребованными, говорится в совместном исследовании "Россия 2025: от кадров к талантам", подготовленном The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures.
"Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность в современном мире, России необходимо решить фундаментальную задачу по качественному изменению рынка труда и увеличению доли высококвалифицированных профессионалов. Следует в масштабе страны научиться конвертировать знания в добавленную стоимость и осуществить переход от искусственного баланса занятости, существующего сегодня, к балансу компетенций", — отмечают авторы исследования.
Переходный этап
"Для них характерны высокий уровень дохода (ВВП на душу населения более 50 тысяч долларов), развитая цифровая экономика, стареющее образованное население (медианный возраст 45 лет, третичное образование у 60%), высокий индекс человеческого развития и высокая доля человеческих ресурсов категории "знание" — более 25%, а это один из ключевых показателей конкурентоспособности страны. В России сегодня доля категории "знание" составляет лишь 17%, несмотря на предпосылки, характерные для лидера (высокое покрытие третичным образованием, высокое проникновение интернета, достаточно высокий ИЧР)", — отмечается в исследовании.
Новый подход
"В условиях, когда 98% населения страны отдают приоритет безопасности и стабильности, но не возможностям роста и развития на работе, трудно ожидать, что люди активно будут развивать свои компетенции", — отмечает партнер-эксперт BCG и руководитель практики госсектора Константин Полунин, добавляя, что престиж профессий, требующих длительного сложного обучения и высокой квалификации, — таких как врач, педагог, научный работник, — подорван в немалой степени и существующей системой оплаты труда.
"Убежден, что системный подход к развитию человеческого капитала, системы переквалификации и переобучения, переход в логику управления талантами, а не кадрами — единственно верный ответ на вызовы нового времени", — заключил он.