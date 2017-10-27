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Общество

Эксперты рассказали, как изменится востребованность профессионалов в России

00:5027.10.2017
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© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкСотрудники за компьютерами. Архивное фотоСотрудники за компьютерами. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. России необходимо конвертировать знания в добавленную стоимость и осуществить переход от искусственного баланса занятости, существующего сегодня, к балансу компетенций, в противном случае к 2025 году 10 миллионов образованных россиян могут оказаться невостребованными, говорится в совместном исследовании "Россия 2025: от кадров к талантам", подготовленном The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures.

Рабочие. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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По мнению авторов исследования, сценарий опережающей модернизации — единственно возможный для того, чтобы Россия могла сохранить глобальную конкурентоспособность. "К 2025 году дефицит кадров категории "знание" (занимаются аналитической и творческой работой – ред.) составит более 10 миллионов человек. При этом около 10 миллионов человек могут оказаться невостребованными, что остро ставит вопрос о необходимости масштабной системной переквалификации", — отмечают они.

"Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность в современном мире, России необходимо решить фундаментальную задачу по качественному изменению рынка труда и увеличению доли высококвалифицированных профессионалов. Следует в масштабе страны научиться конвертировать знания в добавленную стоимость и осуществить переход от искусственного баланса занятости, существующего сегодня, к балансу компетенций", — отмечают авторы исследования.

Переходный этап

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Эксперты отмечают, что с точки зрения экономического развития Россия находится на переходном этапе между экономикой ресурсов и экономикой знаний, к которой принадлежат страны-лидеры, такие как Япония, США, Германия, Сингапур.

"Для них характерны высокий уровень дохода (ВВП на душу населения более 50 тысяч долларов), развитая цифровая экономика, стареющее образованное население (медианный возраст 45 лет, третичное образование у 60%), высокий индекс человеческого развития и высокая доля человеческих ресурсов категории "знание" — более 25%, а это один из ключевых показателей конкурентоспособности страны. В России сегодня доля категории "знание" составляет лишь 17%, несмотря на предпосылки, характерные для лидера (высокое покрытие третичным образованием, высокое проникновение интернета, достаточно высокий ИЧР)", — отмечается в исследовании.

Центр занятости населения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Согласно выводам исследования, к 2025 году дефицит категории "знание" превысит 10 миллионов человек. Этот разрыв между реальной ситуацией на рынке труда и потребностями экономики обусловлен несколькими базовыми причинами: отсутствие критической массы спроса на знания, того, что система образования не готовит кадры для экономики знаний, а также не создана среда для развития и самореализации человека.

Новый подход

Собеседование при приеме на работу. Архивное фото
© Fotolia / Nichizhenova Elena
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"России необходимо кардинально повысить свою привлекательность как работодателя", — подчеркивают эксперты.

"В условиях, когда 98% населения страны отдают приоритет безопасности и стабильности, но не возможностям роста и развития на работе, трудно ожидать, что люди активно будут развивать свои компетенции", — отмечает партнер-эксперт BCG и руководитель практики госсектора Константин Полунин, добавляя, что престиж профессий, требующих длительного сложного обучения и высокой квалификации, — таких как врач, педагог, научный работник, — подорван в немалой степени и существующей системой оплаты труда.

Мужчина, переживающий стресс. Архивное фото
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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"При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7–10 лет отставание России от стран — лидеров мировой экономики рискует стать несократимым, — подчеркнул Владислав Бутенко, старший партнер и управляющий директор, председатель BCG в России. — Удешевление технологий, повышение волатильности, высокая вероятность появления "черных лебедей" делают весьма вероятным сценарий "обрыва", то есть достаточно резкого ухудшения экономической ситуации".

"Убежден, что системный подход к развитию человеческого капитала, системы переквалификации и переобучения, переход в логику управления талантами, а не кадрами — единственно верный ответ на вызовы нового времени", — заключил он.

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