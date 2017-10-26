Открытое правительство готовит предложения о статусе сегвеев и гироскутеров

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Открытое правительство до конца 2017 года представит в правительство свои предложения по определению статуса "водителей" гироскутеров, мотоколес и сигвеев, сообщил журналистам министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, следует из документа, с копией которого ознакомились РИА Новости, поручил МВД, Минтрансу и Открытому правительству проработать вопрос определения статуса участников дорожного движения, использующих современные технические средства передвижения, в том числе гироскутеры, мотоколеса, сигвеи. Это предложения должны быть представлены в правительство РФ.

"Предложения в правительство мы представим до конца этого года. Для их подготовки необходимо провести в том числе широкое экспертное обсуждение. Сегодня определять форму, которая бы фиксировала статус людей, которые пользуются такими техническими средствами в дорожном движении, ещё рано, потому что у нас выделенной дорожной сети для водителей сигвеев не предусмотрено правилами дорожного движения", — сообщил Абызов журналистам в четверг.

Он напомнил, что в основном люди на сигвеях пользуются пространствами, которые используют пешеходы. Кроме того, добавил министр, на сегодняшний день не определён порядок пересечения дорожной инфраструктуры на этих средствах.

"Необходимо рассмотреть все эти аспекты в совокупности, а потом уже принимать решения и о формуле определения их как участников дорожного движения и соответствующих правах и обязанностях", — заключил Абызов.