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Общество

Открытое правительство готовит предложения о статусе сегвеев и гироскутеров

17:5726.10.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМальчик катается на гироскутере. Архивное фотоМальчик катается на гироскутере. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Открытое правительство до конца 2017 года представит в правительство свои предложения по определению статуса "водителей" гироскутеров, мотоколес и сигвеев, сообщил журналистам министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Люди на Рождественском бульваре в Москве
© РИА Новости / Константин Родиков
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов, следует из документа, с копией которого ознакомились РИА Новости, поручил МВД, Минтрансу и Открытому правительству проработать вопрос определения статуса участников дорожного движения, использующих современные технические средства передвижения, в том числе гироскутеры, мотоколеса, сигвеи. Это предложения должны быть представлены в правительство РФ.

"Предложения в правительство мы представим до конца этого года. Для их подготовки необходимо провести в том числе широкое экспертное обсуждение. Сегодня определять форму, которая бы фиксировала статус людей, которые пользуются такими техническими средствами в дорожном движении, ещё рано, потому что у нас выделенной дорожной сети для водителей сигвеев не предусмотрено правилами дорожного движения", — сообщил Абызов журналистам в четверг.

Он напомнил, что в основном люди на сигвеях пользуются пространствами, которые используют пешеходы. Кроме того, добавил министр, на сегодняшний день не определён порядок пересечения дорожной инфраструктуры на этих средствах.

"Необходимо рассмотреть все эти аспекты в совокупности, а потом уже принимать решения и о формуле определения их как участников дорожного движения и соответствующих правах и обязанностях", — заключил Абызов.

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© AP Photo / XinhuaПортальный автобус TEB-1 сконструирован таким образом, что передвигается на двух опорах, для которых на дороге установлены специальные рельсы. Ширина автобуса позволяет проехать под ним двум полосам автотранспорта, тем самым он не создает пробок на дороге.Испытания надземного автобуса TEB-1 в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй, Китай
© AP Photo / Xinhua
Портальный автобус TEB-1 сконструирован таким образом, что передвигается на двух опорах, для которых на дороге установлены специальные рельсы. Ширина автобуса позволяет проехать под ним двум полосам автотранспорта, тем самым он не создает пробок на дороге.
© AP Photo / John FroschauerAmphicar — четырехместный плавающий автомобиль. Единственная машина такого типа, производившаяся серийно для свободной продажи. Автомобиль не завоевал особой популярности по причине высокой стоимости (в шестидесятые годы он стоил около 12 000 дойчмарок), вследствие чего после семилетнего производства производитель оказался банкротом. Тем не менее, в настоящее время "Амфикар" является культовым автомобилем в Германии и США.Плавающий автомобиль (Amphicar)
© AP Photo / John Froschauer
Amphicar — четырехместный плавающий автомобиль. Единственная машина такого типа, производившаяся серийно для свободной продажи. Автомобиль не завоевал особой популярности по причине высокой стоимости (в шестидесятые годы он стоил около 12 000 дойчмарок), вследствие чего после семилетнего производства производитель оказался банкротом. Тем не менее, в настоящее время "Амфикар" является культовым автомобилем в Германии и США.
© Flickr / Eilam Gil Подземный фуникулер "Кармелит" в Хайфе - самое маленькое метро в мире, у него всего одна ветка и 6 станций, протяженностью 1803 метра. Состав движется за счет тяговых тросов из стали, а электромотор и система управления расположены на последней станции. Станции метро "Кармелит" находятся на разных высотах, поэтому поезд движется под углом 17 градусов.Подземный фуникулер Кармелит в Израиле
© Flickr / Eilam Gil
Подземный фуникулер "Кармелит" в Хайфе - самое маленькое метро в мире, у него всего одна ветка и 6 станций, протяженностью 1803 метра. Состав движется за счет тяговых тросов из стали, а электромотор и система управления расположены на последней станции. Станции метро "Кармелит" находятся на разных высотах, поэтому поезд движется под углом 17 градусов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСегвей - электрическое самобалансирующееся транспортное средство с двумя колесами, развивает скорость около 50 км/ч. В России сегвей используется полицией в Набережных Челнах и в Москве.Туристы катаются на сигвее у императорской резиденции Хофбург в Вене
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сегвей - электрическое самобалансирующееся транспортное средство с двумя колесами, развивает скорость около 50 км/ч. В России сегвей используется полицией в Набережных Челнах и в Москве.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПервый автомобиль на солнечных батареях был представлен еще в 1955 году. Он был небольшим и передвигался без водителя, с помощью дистанционного управления. Современные авто на солнечных батареях совсем не похожи на модель 1955 года.Экологичная гонка World Solar Challenge-2015 на солнечных машинах в Австралии
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Первый автомобиль на солнечных батареях был представлен еще в 1955 году. Он был небольшим и передвигался без водителя, с помощью дистанционного управления. Современные авто на солнечных батареях совсем не похожи на модель 1955 года.
© Flickr / Harold R Cologne Пивной велосипед - бар на колесах, педали которого крутят 15 туристов. Они едут по дорогам, рассматривают достопримечательности и пьют пиво. В 2010 году свободное передвижение пивных велосипедов в Германии было запрещено после того, как суд Дюссельдорфа признал их опасными для людей и создающими неудобства для автомобилистов и пешеходов.Пивной велосипед, Германия
© Flickr / Harold R Cologne
Пивной велосипед - бар на колесах, педали которого крутят 15 туристов. Они едут по дорогам, рассматривают достопримечательности и пьют пиво. В 2010 году свободное передвижение пивных велосипедов в Германии было запрещено после того, как суд Дюссельдорфа признал их опасными для людей и создающими неудобства для автомобилистов и пешеходов.
© AP Photo / Denis BalibouseСамолет на солнечный батареях Solar Impulse 2 был представлен общественности в апреле 2014 года и успешно испытан в июне. Вес воздушного судна составляет 2,3 тонны, размах монокрыла — 72 метра, на нем установлены 17,2 тысячи солнечных батарей, которые производят энергию для снабжения электромоторов летательного аппарата. Максимальная скорость самолета равна 140 километрам в час.Самолет на солнечный батареях Solar Impulse 2
© AP Photo / Denis Balibouse
Самолет на солнечный батареях Solar Impulse 2 был представлен общественности в апреле 2014 года и успешно испытан в июне. Вес воздушного судна составляет 2,3 тонны, размах монокрыла — 72 метра, на нем установлены 17,2 тысячи солнечных батарей, которые производят энергию для снабжения электромоторов летательного аппарата. Максимальная скорость самолета равна 140 километрам в час.
© AFP 2017 / Stan HondaАмериканская компания Terrafugia разработала летающий автомобиль с гибридной силовой установкой, оснащенный системой вертикального взлета и посадки. Как утверждают разработчики, управлять машиной будет не сложнее, чем обычным автомобилем. Чтобы научиться летать на ней, потребуется всего 5 часов.Летающий автомобиль Terrafugia
© AFP 2017 / Stan Honda
Американская компания Terrafugia разработала летающий автомобиль с гибридной силовой установкой, оснащенный системой вертикального взлета и посадки. Как утверждают разработчики, управлять машиной будет не сложнее, чем обычным автомобилем. Чтобы научиться летать на ней, потребуется всего 5 часов.
© AFP 2017 / Itsuo InouyeМаглев или магнитоплан - поезд на магнитной подушке. Удерживается над полотном дороги, двигается и управляется силой электромагнитного поля. Скорость, достигаемая поездом на магнитной подушке, сравнима со скоростью самолёта.Маглев - поезд на магнитной подушке. Цуру, Япония
© AFP 2017 / Itsuo Inouye
Маглев или магнитоплан - поезд на магнитной подушке. Удерживается над полотном дороги, двигается и управляется силой электромагнитного поля. Скорость, достигаемая поездом на магнитной подушке, сравнима со скоростью самолёта.
© AP Photo / Eric RisbergТобогган - ивовые бесполозные сани индейцев Северной Америки. В 1923 году была основана Международная федерация бобслея и тобоггана. Несмотря на то, что вскоре проведение соревнований по тобоггану прекратилось и сегодня федерация занимается развитием только бобслейного спорта, упоминание тобоггана в ее названии сохранено как дань традиции.Тобоган (ивовые сани), Мадейра
© AP Photo / Eric Risberg
Тобогган - ивовые бесполозные сани индейцев Северной Америки. В 1923 году была основана Международная федерация бобслея и тобоггана. Несмотря на то, что вскоре проведение соревнований по тобоггану прекратилось и сегодня федерация занимается развитием только бобслейного спорта, упоминание тобоггана в ее названии сохранено как дань традиции.
© AFP 2017 / Clemens Bilan Toyota Mirai - водородный гибридный автомобиль на топливных элементах. Впервые был представлен публике в ноябре 2013 года на Токийском автосалоне. Автомобиль не производит вредных выбросов в атмосферу, вместо угарного газа из выхлопной трубы выходит водяной пар.Водородный гибридный автомобиль на топливных элементах Toyota Mirai
© AFP 2017 / Clemens Bilan
Toyota Mirai - водородный гибридный автомобиль на топливных элементах. Впервые был представлен публике в ноябре 2013 года на Токийском автосалоне. Автомобиль не производит вредных выбросов в атмосферу, вместо угарного газа из выхлопной трубы выходит водяной пар.
© AP Photo / Jose GoitiaНа Кубе популярный у туристов вид транспорта - коко-такси, похожие на тайские тук-туки.Коко-такси, Куба
© AP Photo / Jose Goitia
На Кубе популярный у туристов вид транспорта - коко-такси, похожие на тайские тук-туки.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВолгоградский скоростной трамвай - метротрам. Своеобразный гибрид метро и трамвая. Станции Площадь Ленина, Комсомольская, Профсоюзная, ТЮЗ и Ельшанка проложены под землей по стандартам метрополитена. Станция Пионерская является надземной станцией. Наземный участок перестроен из обычной трамвайной линии для обеспечения больших скоростей движения и минимизации пересечений с другими видами транспорта. Журнал Forbes поставил Волгоградский скоростной трамвай на 4-е место в списке 12 самых интересных трамвайных маршрутов мира благодаря тому, что туннели под землей меняются местами без непосредственного пересечения.Вторая очередь скоростного трамвая открылась в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Волгоградский скоростной трамвай - метротрам. Своеобразный гибрид метро и трамвая. Станции Площадь Ленина, Комсомольская, Профсоюзная, ТЮЗ и Ельшанка проложены под землей по стандартам метрополитена. Станция Пионерская является надземной станцией. Наземный участок перестроен из обычной трамвайной линии для обеспечения больших скоростей движения и минимизации пересечений с другими видами транспорта. Журнал Forbes поставил Волгоградский скоростной трамвай на 4-е место в списке 12 самых интересных трамвайных маршрутов мира благодаря тому, что туннели под землей меняются местами без непосредственного пересечения.
© AP Photo / Bikas DasСамый экологически чистый вид транспорта - рикша.Рикша на улице Калькутты, Индия
© AP Photo / Bikas Das
Самый экологически чистый вид транспорта - рикша.
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