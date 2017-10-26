Шувалов поручил подумать над проведением "минуток безопасности" в школах

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил проработать возможность проведения в школах на постоянной основе "минуток безопасности", акцентировав внимание на соблюдении правил дорожного движения, сообщил РИА Новости представитель секретариата Шувалова.

"По итогам публичных слушаний первый вице-премьер дал поручение проработать вопрос по проведению на постоянной основе во всех классах общеобразовательных организаций "минуток безопасности", — сказал собеседник.

Специализированный мини-урок для учащихся должен акцентировать внимание на соблюдение ПДД с учетом погодных условий и передвижения по маршруту "дом-школа-дом".

"С определенного возраста подростки самостоятельно добираются от дома до школы и обратно. Важно, чтобы они осознавали опасность проезжей части и свою степень ответственности как пешехода, были максимально внимательны при переходе через дорогу", — сказал представитель первого вице-премьера.

"Планируется объяснять детям разных возрастов элементарные правила безопасности на дорогах. Нужно подключать родителей — они не всегда уделяют достаточное внимание этому вопросу. Поэтому, начиная с младших классах в школе этот пробел в знаниях ребёнка нужно возмещать", — подытожил он.