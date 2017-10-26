На программу "Безопасный труд" выделят более 200 миллионов рублей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Правительство РФ выделит более 200 миллионов рублей на финансирование подпрограммы "Безопасный труд" в 2018-2020 годах, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"В 2018-2020 годах на новую подпрограмму "Безопасный труд" из федерального бюджета будет направлено более 200 млн рублей", – приводит слова Топилина пресс-служба Минтруда России.
По словам министра, актуальность разработки подпрограммы "Безопасный труд" обусловлена необходимостью реализации задач по снижению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и смертности в трудоспособном возрасте, а также внедрения на предприятиях комплекса мероприятий по культуре безопасного труда.
Министр добавил, что планируется также разработать систему постоянного обучения работников и работодателей на всем протяжении всей их трудовой деятельности по охране труда.