ЛДПР призвала ГИБДД публично разъяснить вопросы по новому регламенту

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.Фракция ЛДПР приглашает руководство ГИБДД для публичного разъяснения вопросов по новому регламенту, заявил депутат Госдумы от либерал-демократов Ярослав Нилов.
20.6%Да, полезная инициатива
37.9%Новые правила лишь все усложнят
21.2%Идея хорошая, но не со всеми нововведениями согласен(на)
20.3%Меня это не касается
В частности, по его словам, в ЛДПР обращаются автолюбители, которые задают вопросы, например, о возвращении практики остановки водителей в любом месте без объяснения причины, вопросы о фото- и видеофиксации диалога между водителем и сотрудником ДПС, поднимают другие темы.
"Мы пригласили от имени фракции встретиться, ответить на наши вопросы и тем самым публично разъяснить все те моменты и неопределенность, которые сегодня существуют", — пояснил депутат.
Новые правила
Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября. В соответствии с новыми правилами, на месте нарушения ПДД больше не будут отбирать права: правонарушители должны в течение трех дней сами приехать в подразделение инспекции и сдать водительское удостоверение. Также, если сотрудник ГИБДД остановил машину, водитель должен подавать документы не только без денег и ценных предметов, но и без удерживающих устройств и обложки.
В документе устанавливается, что если согласно медицинскому освидетельствованию водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны отвезти его из лаборатории обратно к машине. В новом регламенте также прописано, что видеосъемка сотрудников полиции не запрещена, если это не ограничено в соответствии с другими законодательными актами.
В связи с новым регламентом сотрудники ГИБДД не смогут устраивать "засады" на дорогах. Теперь патрульный автомобиль должен быть хорошо виден водителям.
В ГИБДД ранее уточнили, что для противодействия коррупции теперь сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.