ЛДПР призвала ГИБДД публично разъяснить вопросы по новому регламенту

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.Фракция ЛДПР приглашает руководство ГИБДД для публичного разъяснения вопросов по новому регламенту, заявил депутат Госдумы от либерал-демократов Ярослав Нилов.

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"Мы от фракции ЛДПР приглашаем на заседание фракции и на встречу с депутатами нового начальника ГАИ России… (Он) ввел определенные нормы и исключил ранее действующие, тем самым породил определенную такую нездоровую ситуацию", — заявил Нилов журналистам в четверг.

В частности, по его словам, в ЛДПР обращаются автолюбители, которые задают вопросы, например, о возвращении практики остановки водителей в любом месте без объяснения причины, вопросы о фото- и видеофиксации диалога между водителем и сотрудником ДПС, поднимают другие темы.

"Мы пригласили от имени фракции встретиться, ответить на наши вопросы и тем самым публично разъяснить все те моменты и неопределенность, которые сегодня существуют", — пояснил депутат.

Новые правила

Нилов добавил, что руководство ГАИ в ЛДПР ждут уже в ноябре.

Новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября. В соответствии с новыми правилами, на месте нарушения ПДД больше не будут отбирать права: правонарушители должны в течение трех дней сами приехать в подразделение инспекции и сдать водительское удостоверение. Также, если сотрудник ГИБДД остановил машину, водитель должен подавать документы не только без денег и ценных предметов, но и без удерживающих устройств и обложки.

В документе устанавливается, что если согласно медицинскому освидетельствованию водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны отвезти его из лаборатории обратно к машине. В новом регламенте также прописано, что видеосъемка сотрудников полиции не запрещена, если это не ограничено в соответствии с другими законодательными актами.

Теперь полицейскому придется разъяснить, по какой причине надо отложить камеру в сторону. Такими причинами могут быть возможные нарушения закона о государственной тайне или оперативно-розыскной деятельности.

В связи с новым регламентом сотрудники ГИБДД не смогут устраивать "засады" на дорогах. Теперь патрульный автомобиль должен быть хорошо виден водителям.

В ГИБДД ранее уточнили, что для противодействия коррупции теперь сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.