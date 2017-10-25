Путин: большие долги по зарплате говорят о невнимательном отношении к людям

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях, это свидетельствует невнимательного отношения к людям, нужно привлекать правоохранительные органы.
"Нужно усиливать и нормативную базу, но внимания нужно к этим вопросам побольше, нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующий сигнал еще дам. Прошу и Генпрокуратуру, и Следственный комитет повнимательней", — добавил президент.