Путин: большие долги по зарплате говорят о невнимательном отношении к людям

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях, это свидетельствует невнимательного отношения к людям, нужно привлекать правоохранительные органы.

"Вот смотрите, обрабатывающая промышленность, строительство — ладно, там много может быть вопросов и так далее. Но что обращает внимание — в сельском хозяйстве задолженность 6%, а в добывающих отраслях — 19%. Там, что — денег меньше, чем в сельском хозяйстве? Да нет, конечно. Это говорит о недисциплинированности, как минимум, невнимательном отношении к людям", — сказал Путин на встрече с членами правительства.

"Нужно усиливать и нормативную базу, но внимания нужно к этим вопросам побольше, нужно, чтобы инспекции работали как следует, и привлекать нужно правоохранительные органы. Я соответствующий сигнал еще дам. Прошу и Генпрокуратуру, и Следственный комитет повнимательней", — добавил президент.