Госдума приняла закон об упрощении возврата излишне взысканных налогов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов.
В случае если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления инспекция принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.
Закон также регулирует порядок возврата иностранным организациям, имеющим место нахождения за рубежом с которым РФ имеет международный договор по вопросам налогообложения, сумм ранее удержанных налогов по выплаченным иностранным организациям доходам.
Решение о возврате ранее удержанного налога на прибыль будет приниматься инспекцией по месту учета налогового агента. Такое решение должно быть принято в течение шести месяцев со дня получения от иностранной организации заявления о возврате ранее удержанного налога и иных документов. Непосредственно возврат налога будет осуществлен в течение месяца со дня принятия налоговым органом решения о его возврате.