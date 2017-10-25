Госдума приняла закон об упрощении возврата излишне взысканных налогов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов.

Документ исключает судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней или штрафов. Вместо положений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое заявление о возврате в суд в течение трех лет и общего срока исковой давности, предлагается увеличить срок на подачу заявления в ФНС с одного месяца до трех лет.

В случае если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления инспекция принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

Закон, проект которого внесен группой парламентариев, среди которых депутаты Андрей Макаров, Глеб Хор, Леонид Симановский и Владислав Резник, позволит распространить досудебную процедуру обжалования на отказ налогового органа возвратить излишне взысканные суммы налогов. Это позволит снизить количество судебных разбирательств в связи с этим и упростить процедуру возврата излишне взысканных налогов, пояснил ранее Симановский. Судебный порядок возврата излишне взысканных налогов обременителен для налогоплательщика, поэтому его и предлагается исключить, отмечал он.

Закон также регулирует порядок возврата иностранным организациям, имеющим место нахождения за рубежом с которым РФ имеет международный договор по вопросам налогообложения, сумм ранее удержанных налогов по выплаченным иностранным организациям доходам.

Решение о возврате ранее удержанного налога на прибыль будет приниматься инспекцией по месту учета налогового агента. Такое решение должно быть принято в течение шести месяцев со дня получения от иностранной организации заявления о возврате ранее удержанного налога и иных документов. Непосредственно возврат налога будет осуществлен в течение месяца со дня принятия налоговым органом решения о его возврате.