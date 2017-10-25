В ДФО начался автопробег, посвященный "дальневосточному гектару"

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Автопробег отправился из Владивостока по крупным частям Восточного военного округа на Дальнем Востоке, чтобы рассказать военным о программе "дальневосточный гектар", мерах господдержки при освоении земли и возможностях трудоустройства на Дальнем Востоке после окончания срока службы, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
В Приморье специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провели встречи с военнослужащими Тихоокеанского флота и рассказали военнослужащим о программе "дальневосточный гектар", мерах господдержки при освоении земли и возможностях трудоустройства в дальневосточном регионе после окончания срока службы. Автопробег посетит крупные военные части Восточного военного округа в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.
Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара земли на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России.