В ДФО начался автопробег, посвященный "дальневосточному гектару"

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Автопробег отправился из Владивостока по крупным частям Восточного военного округа на Дальнем Востоке, чтобы рассказать военным о программе "дальневосточный гектар", мерах господдержки при освоении земли и возможностях трудоустройства на Дальнем Востоке после окончания срока службы, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Автомобиль, брендированный под программу "Дальневосточный гектар", отправился из Приморья по регионам ДФО. В ближайшие дни автопробег посетит крупные части Восточного военного округа в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях", — говорится в сообщении.

В Приморье специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провели встречи с военнослужащими Тихоокеанского флота и рассказали военнослужащим о программе "дальневосточный гектар", мерах господдержки при освоении земли и возможностях трудоустройства в дальневосточном регионе после окончания срока службы. Автопробег посетит крупные военные части Восточного военного округа в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.

"Молодые люди, служащие здесь по призыву, контрактники после окончания службы могут остаться на Дальнем Востоке и найти себя в огромном поле возможностей, которые открывает сегодня регион. Фундаментом для этого может послужить программа "Дальневосточный гектар", дающая возможность жить и работать на своей земле. Наша задача, чтобы военнослужащие по окончании службы стали новыми жителями региона", — отметили в Агентстве.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара земли на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России.