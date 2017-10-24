Участнику чемпионата WorldSkills в Якутии выплатят полтора миллиона рублей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Кондитер из Якутии получит премию в 1,5 миллиона рублей за медальон на чемпионате мира WorldSkills Abu Dhabi 2017, сообщили журналистам в пресс-службе Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

"Глава Якутии Егор Борисов наградил призера чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 государственной премией за особый вклад в развитие республики размером в 1 500 000 рублей. Денежная награда была назначена обладателю медальона за профессионализм по компетенции "Кондитерское дело" Степану Кириллину из якутского села Кысыл-Юрюйя", — сообщили в Союзе.

Двадцатилетний Степан Кириллин представлял страну на чемпионате мира по профессиональному мастерству в Абу-Даби. Юноша попал в национальную сборную России благодаря золотой медали на IV Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2016 году в Московской области. Сейчас молодой кондитер из Якутии учится в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей (6 "золото", 4 "серебро", 1 "бронза") и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла пятое место. Результаты четырехдневной борьбы за награды среди представителей 77 стран мира объявили в четверг на торжественной церемонии закрытия в Абу-Даби.