Эксперт: письмо совета по науке о Мединском может быть фальшивкой

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Опубликованное в понедельник письмо совета по науке при Минобрнауки, в котором выражена озабоченность в связи с решением президиума ВАК сохранить учёную степень министру культуры Владимиру Мединскому, может оказаться фальшивкой, сообщил РИА Новости профессор, доктор политических наук Сергей Черняховский.

"Я узнал об этом заявлении из интернета, на сайте совета оно действительно размещено, однако оно без подписей. Также я не нашел информации о том, чтобы собирался совет. Последнее заседание совета, согласно сайту, было в мае", — сказал Черняховский.

По его словам, также сомнительно, чтобы можно было собрать двадцать членов совета за такой короткий срок. Более того, на заседании должен присутствовать первый замминистра образования или министр по научной деятельности.

"При этом там должен быть председатель совета Алексей Хохлов. Мне очень сложно представить, чтобы он действовал таким образом. С другой стороны, заместитель председателя совета (Аскольд) Иванчик еще в прошлом году собирал подписи против диссертации Мединского, часть из которых принадлежала профессорам точных наук и физикам", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что пока нет разъяснений по выложенному письму ни от председателя совета, ни от министерства образования и науки. К тому же в деятельность совета не входят обязанности по рассмотрению вопросов об ученых степенях. "Есть основания полагать, что это фальшивка, подготовленная Иванчиком", — добавил Черняховский.

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября рекомендовал министерству образования и науки не лишать учёной степени доктора исторических наук Мединского. Минобрнауки в ближайшее время подготовит приказ на основании решения президиума ВАК. Окончательное решение по вопрос о научной степени ожидается через две недели после заседания президиума ВАК, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Согласно процедуре, приказ министерства закрепит окончательное решение в данном вопросе.

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. При этом министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявляла в интервью РИА Новости, что в работе Мединского нет плагиата. Она также подчеркивала, что два диссертационных совета уже дали положительное заключение на эту диссертацию.