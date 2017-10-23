В Кабардино-Балкарии восстановили газоснабжение села

НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Специалисты восстановили подачу газа жителям селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии, которые утром в понедельник остались без газа из-за трещины в задвижке газопровода, сообщает региональное ГУ МЧС.
"По состоянию на 17.10 мск понедельника газоснабжение в населенном пункте Урвань полностью восстановлено. Все абоненты подключены", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, восстановлением газопровода занималась аварийная бригада "Райгаза" Урванского района в составе восьми человек и двух единиц техники.