В Кабардино-Балкарии восстановили газоснабжение села

НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Специалисты восстановили подачу газа жителям селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии, которые утром в понедельник остались без газа из-за трещины в задвижке газопровода, сообщает региональное ГУ МЧС.

В 10.45 мск понедельника в Урванском районе во время проверки газовой трубы высокого давления, питающей селение Урвань, была обнаружена трещина на задвижке. Подача газа в селение, где проживает более пяти тысяч человек, была перекрыта на время замены задвижки.

"По состоянию на 17.10 мск понедельника газоснабжение в населенном пункте Урвань полностью восстановлено. Все абоненты подключены", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, восстановлением газопровода занималась аварийная бригада "Райгаза" Урванского района в составе восьми человек и двух единиц техники.