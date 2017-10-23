Кобзон о теракте на Дубровке: "Я помню все, от начала до конца"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон, который одним из первых вступил в переговоры с террористами во время теракта на Дубровке, рассказал, что помнит о тех трагических днях все, от начала и до конца, отметив, что главным уроком стало умение проявлять бдительность.

Трагедия в московском театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года: группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.

В 2002 году певец первым вступил в переговоры с террористами из банды Мовсара Бараева, захватившими здание Театрального центра на Дубровке. Как вспоминал Кобзон в одном из интервью, как только он услышал в новостях о захвате, тут же приехал к театру.

"Я все помню, от начала до конца. По-другому, конечно, ни я, ни те люди, которые пришли к центру, поступить не могли. Были ограничены в действиях, поэтому я рискнул пойти на переговоры, хотя вайнахи – народ достаточно традиционно воспитанный и ничего с гостем они делать не будут", — рассказал Кобзон РИА Новости, вспоминая трагические события.

"Что можно было сделать? Можно было извлечь горькие уроки после "Норд-оста" и не допустить повторения более трагического в Беслане. Можно было предположить не только в центре, где шел "Норд-ост", а во всех культурных заведениях, куда собирается достаточное количество людей, предусмотреть такие охранные меры. Потому что мы не были готовы… Все это является уроком. И самое главное — является уроком то, что мы должны проявлять определенную бдительность", — добавил он.

Кобзон напомнил, что каждый год 26 октября возле "Норд-оста" проходят памятные мероприятия в память о жертвах той трагедии и он принимает в них участие.