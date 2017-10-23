Минобрнауки не видит необходимости в принципиальных изменениях работы ВАК

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минобрнауки не видит необходимости в принципиальных изменениях работы Высшей аттестационной комиссии (ВАК); любая ротация, которая может происходить, не будет связана с какими-либо событиями, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Ранее "Ведомости" писали, что Экспертный совет, порекомендовавших лишить ученой степени главу Минкультуры Владимира Мединского, ждет ротация. Историки настаивают, что министр культуры защитил свою диссертацию с нарушениями, пишет издание.

"Никаких принципиальных изменений в работе ВАК — подчинений, переподчинений — министерство не рассматривает и не видит в этом вообще никакой необходимости", — сказал Емельянов.

"Если какие-то изменения будут происходить, они будут происходить исключительно в рамках, не связанных с какими-то событиями", — добавил он.