Путин по-английски обратился к участникам фестиваля молодежи в Сочи

СОЧИ, 21 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин по-английски обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

"Future starts here and now future is you", — сказал Путин на шоу "Россия", посвященном Дню России на ВФМС. ("Будущее начинается здесь, и теперь будущее — это вы" — Прим. ред.)

Президент заявил, что уверен в полезности фестиваля для 30 тысяч молодых людей, которые приехали в Россию со всего мира. "Спасибо, что доверяете нам", — сказал российский лидер.

Он отметил необычную энергетику фестиваля. "Это энергетика молодых", — сказал Путин.

"Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия всегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас", — сказал глава государства.

Завершил свое выступление российский лидер пожеланием всего лучшего на английском языке: "All the best". Потом под скандирование участников "спасибо" сфотографировался с теми, кто был на сцене.