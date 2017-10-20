В Липецке объявили выговор педагогам, не сумевшим обучить онкобольного

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Руководители и сотрудники гимназии в Липецке, которая сначала отказалось принять онкобольного ученика, а потом не смогла качественно организовать его обучение, получили выговоры и замечания, сообщил РИА Новости председатель городского департамента образования Александр Мочалов.

В гимназии № 1 Липецка отказали в обучении Роману Соловову, находившемуся в состоянии ремиссии онкологического заболевания, – директор сослался на то, что мест в классах уже нет. При этом Роман учился в этой гимназии с первого класса, но последний год не ходил в школу из-за болезни. Когда мама мальчика начала жаловаться, Романа зачислили в 10-й класс с решением организовать дистанционное обучение, но услуга была оказана некачественно, и Роману пришлось уйти в региональный центр дистанционного образования. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова назвала действия директора гимназии некорректными, а глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила РИА Новости, что будет добиваться его отставки.

Как сообщил Мочалов, департамент образования Липецка провел служебную проверку.

"По факту проверки установлены нарушения в деятельности гимназии. В период обучения ребенка были проведены не все занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом. И гимназия не смогла надлежащим образом организовать образовательный процесс с использованием дистанционных технологий", — рассказал он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Васильева о ситуации с отказом в обучении онкобольного мальчика в Липецке

"По результатам нашей внутренней проверки дисциплинарные взыскания применены к директору гимназии, его заместителю, трем учителям, инженеру и секретарю гимназии", — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что это были выговоры и замечания.

Мочалов отметил, что "конечно же, система образования города Липецка извлекла из этой сложной ситуации свой урок". По его словам, сейчас в Липецке усилена работа по обеспечению доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, по созданию условий для организации инклюзивного образования, обучения детей с использованием дистанционных технологий.

Глава городского департамента образования подчеркнул, что нарушений в процедуре принятия ученика в гимназию не было.

"Действительно, на момент обращения мамы по вопросу приема сына в 10-й класс все вакантные места были заняты, и было выдано уведомление об отказе. У директора гимназии была возможность увеличить количество вакантных мест, и он ею воспользовался, принял данного ребенка после проведения необходимых процедур", — рассказал Мочалов.