Ямал подписал соглашение о сотрудничестве с Самарской областью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ в пятницу подписал соглашение о стратегическом социально-экономическом партнерстве с Самарской областью, сообщает правительство ЯНАО.

"В присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова подписи под соглашением поставили глава арктического региона Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров", — говорится в сообщении.

На встрече Кобылкин подчеркнул, что регионы давно объединяют общие государственные задачи, которые перед региональной властью ставит президент страны Владимир Путин. "Нас связывают компании-партнеры, которые работают и в Самарской области, и на Ямале. Например, компания "Новатэк", которая реализует крупнейший проект "Ямал СПГ", и сегодня уже ведутся работы по возведению СПГ-2 и 3 в акватории Гыданского полуострова", — приводятся в сообщении слова губернатора Ямала.

Пункты соглашения по взаимодействию в промышленной и строительной сферах могут развиваться в рамках ямальского инфраструктурного проекта "Энергия Арктики" по возведению Северного широтного хода и участка железной дороги "Бованенково – Сабетта". Арктическая трасса будет строиться полностью из российских материалов, что открывает большие возможности для самарских предприятий. В перспективе по железной дороге на экспорт через многофункциональный порт Сабетта могут быть отправлены и грузы из Поволжья, что откроет новые рынки для компаний региона.

Глава арктического региона отметил, что самарские специалисты уже активно работают на объектах ТЭКа региона.

Соглашение о партнерстве также включает в себя развитие отношений в области здравоохранения, экологии, сельского хозяйства, культуры, спорта, обмена лучшими практиками формирования комфортной городской и сельской среды, молодежной политики. Авиационные конструкторские бюро востребованы на Крайнем Севере: Ямал уже формирует авиапарк малой авиации из самолетов самарской сборки, уточняют власти.

Другие новости региона читайте здесь >>