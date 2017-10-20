Тарасенко позвал староверов из Латинской Америки вернуться и обещал помощь

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко позвал староверов из Латинской Америки вернуться в регион и предложил им помощь при переезде, сообщает администрация края.

Он встретился со старообрядцами из села Дерсу Красноармейского района. Сейчас в селе живут 10 семей староверов – 72 человека, возглавляет общину старейшина Ульян Мурачев.

"Глава региона… предложил и другим староверам, которые сегодня проживают в Латинской Америке, вернуться в Приморье. Первая семья старообрядцев из Латинской Америки заселилась в Дерсу в 2009 году в рамках краевой программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. По словам семьи Мурачевых, желание приехать в Приморье у их близких есть. Первый вопрос, который они сразу задают, – наличие земли", — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным властей, в аренду старообрядцам предоставлено пять земельных участков на 720 гектаров, предварительно согласовано еще более 180 гектаров. Еще восемь участков семья получила по закону о выдаче бесплатной земли многодетным семьям, около 20 – по закону о "дальневосточном гектаре". Тарсенко поручил главе Пожарского района посмотреть, какие земли сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены потенциальным переселенцам в муниципалитете.

Также глава региона поручил профильному департаменту помочь старообрядцам в реализации молока, которое те производят на своей земле.

Программы по переселению соотечественников из-за рубежа действует с 2006 года. Гражданам-участникам программы предоставляется помощь в размере 240 тысяч рублей, членам их семей — 120 тысяч рублей. Эти деньги они могут направить на любые цели. Также государство обеспечивает участникам программы переселения оплату переезда, провоза багажа, компенсацию платежей, связанных с оформлением гражданства. В рамках этой программы есть особые условия для переселения на Дальний Восток. Осуществляется больший размер финансовой помощи. В 2016 году благодаря реализации программы на Дальний Восток переехало более 7 тысяч человек.