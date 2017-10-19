Организаторы ВФМС подарят путевку за лучшую историю знакомства на фестивале

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) подарят победителю конкурса на лучшую историю знакомства на фестивале путевку в страну, где живет новый друг, сообщила пресс-служба оргкомитета фестиваля.
Для участия в конкурсе нужно разместить на своей странице фотографию с рассказом о новых иностранных друзьях, с которыми удалось познакомиться на фестивале.
"Автор самой интересной истории получит в подарок поездку в страну, где живет его иностранный друг", — уточняется в сообщении.
По информации организаторов, пользователи уже разместили более 100 публикаций для участия в конкурсе.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов официально открылся в Сочи в воскресенье и продлится по 22 октября.