Организаторы ВФМС подарят путевку за лучшую историю знакомства на фестивале

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) подарят победителю конкурса на лучшую историю знакомства на фестивале путевку в страну, где живет новый друг, сообщила пресс-служба оргкомитета фестиваля.

"Конкурс проходит в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Истории будут отбираться по хэштегу #30000newfriends. Принять участие в конкурсе может абсолютно любой участник или волонтер из любой страны или континента", — говорится в сообщении пресс-службы.

Для участия в конкурсе нужно разместить на своей странице фотографию с рассказом о новых иностранных друзьях, с которыми удалось познакомиться на фестивале.

"Автор самой интересной истории получит в подарок поездку в страну, где живет его иностранный друг", — уточняется в сообщении.

По информации организаторов, пользователи уже разместили более 100 публикаций для участия в конкурсе.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов официально открылся в Сочи в воскресенье и продлится по 22 октября.