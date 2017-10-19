В ГД внесли проект о независимом аудите безопасности дорожного движения

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий независимый аудит безопасности дорожного движения.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг.

"Законопроектом предлагается внести в статью 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" изменение, дополнив ее термином "аудит безопасности дорожного движения — независимый детальный систематический анализ и оценка характеристик безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом также устанавливается порядок проведения аудита безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве и реконструкции дорог федеральным органом исполнительной власти в области дорожного хозяйства по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Кроме этого, предусмотрено и положение об установлении порядка проведения аудита безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог федеральным органом исполнительной власти в области дорожного хозяйства.

Также законопроект предусматривает, что "в рамках работ по содержанию автомобильной дороги ее владелец, а в отношении автомобильной дороги, переданной в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" имеет право на установку и использование "специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения".

При этом владелец передает информацию о выявленных с помощью специальных технических средств административных правонарушениях в органы госконтроля и финансирует расходы, связанные с обработкой и рассылкой постановлений органов госконтроля.

"Необходимо отметить, что указанные изменения относятся к правам владельцев автомобильных дорог, а не к их обязанностям", — также говорится в пояснительной записке к законопроекту.