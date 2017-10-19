Решение по диссертации Мединского ожидается в пятницу, заявила Васильева

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Заседание президиума ВАК, где будет рассматриваться вопрос о диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, пройдет в пятницу, заявила министр образования и науки Ольга Васильева.

"Завтра, (в пятницу – ред.)", — сказала Васильева, отвечая на вопрос, решён ли вопрос по диссертации Мединского.

Сама Васильева не будет присутствовать на заседании: "Я не могу, я министр. Я не могу быть на президиуме".

В октябре Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался.

В научной ценности диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" публично усомнился участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, после чего и встал вопрос об обоснованности получения степени министром несколько лет назад. Сам Мединский заявлял, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

В Минкультуры отметили, что решение Экспертного совета ВАК промежуточное, поскольку "последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования". Источник РИА Новости сообщил, что заседание президиума должно состояться 20 октября.