Яровая предложила вернуть криминологию в программу обучения юристов

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая заявила, что обратится к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой вернуть криминологию как обязательную дисциплину в программу обучения юристов.

В ходе заседания в Госдуме рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, Яровая заявила, что к сложившейся в РФ ситуации с преступлениями сексуального характера против детей привело, в том числе, исключение криминологии как обязательной дисциплины из процесса обучения юристов.

"Вообще непонятно, каких юристов стали готовить и для чего, если они вообще не знают, что такое криминология… Мы еще раз будем обращаться к министру образования Васильевой с тем, чтобы это (криминологию) вернули как обязательную дисциплину, которая имеет значение квалификационной дисциплины", — заявила Яровая.

Парламентарий отметила, что ранее уже обращалась с этим вопросом к экс-главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову.