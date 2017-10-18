В Рунете отреагировали на намерение Собчак баллотироваться в президенты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новость о намерении Ксении Собчак баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года вызвала бурную реакцию в социальных сетях.
Телеведущая в среду выступила с видеообращением, которое было размещено на сайте sobchakprotivvseh.ru. Одновременно в газете "Ведомости" было опубликовано открытое письмо Собчак.
Пользователи соцсетей в основном отнеслись к инициативе телеведущей с иронией.
Подстегнём ВВП, пришпорим развитие, оседлаем инфляцию, подкуём науку — вы читали программу включившейся в предвыборную гонку Ксении Собчак.— Филипп Масловский (@soulstray) 18 октября 2017 г.
Стартовала предвыборная гонка Ксении Собчак. Имиджмейкеры в работе pic.twitter.com/lTy1mBw0Hj— Петрович® (@Petrovichmos) 18 октября 2017 г.
мне кажется я был рожден именно ради того чтобы когда-нибудь проголосовать за Собчак на выборах— никулин (@nikuliiin) 18 октября 2017 г.
Ну вот.— Павел Князев (@knyazpavel) 18 октября 2017 г.
Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах Президента России. pic.twitter.com/rtEdxBq4WZ
Нашлись и такие, кто провел параллели с Дональдом Трампом, победа которого на выборах в США оказалась неожиданностью.
Вон Трамп тоже по приколу на выборы выдвинулся и победил. Собчак в президенты, Бородину в Премьер-министры.— ChernayaSotnya (@Metanoia_a) 18 октября 2017 г.
Собчак припомнили ее прошлое, в том числе участие в телешоу "Дом-2".
Заседание правительства при Ксюше Собчак: pic.twitter.com/4hKIJXxUVd— Мистер Гудвин (@tomsk1990) 18 октября 2017 г.
Собчак собирает деньги на президентскую кампанию pic.twitter.com/RNgYoMg1G5— HKBD (@HKBD1937) 18 октября 2017 г.
Журналист New York Times опубликовал изображение Собчак в "образе" Хиллари Клинтон, однако шансы ее оценил очень невысоко.
Yes We Can pic.twitter.com/9zoU5A7uTH— Илья Барабанов (@barabanch) 18 октября 2017 г.
https://t.co/Pa4ZKffirs — Собчак не только объявила о выдвижении, но уже и сайт запустила. Моя ставка: 1,5-2,5%. Не верю, что больше— Илья Барабанов (@barabanch) 18 октября 2017 г.
Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение, что выдвижение Собчак превратит выборы в "Дом-3".
Выборы Президента России с участием таких кандидатов, как Собчак, превращает избирательный процесс в шоу "Дом-3"— Игорь Лебедев (@Russian1972) 18 октября 2017 г.
Телеведущий Владимир Соловьев иронически предположил, что Ольга Бузова "кусает локти" от зависти и "ждет приглашения в штаб".
"Собчак — это уж слишком очевидно", — считает координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов.
Но если в 2012 году выдвижение Прохорова многих сбило с толку, то Собчак — это уж слишком очевидно. Кремлевские уши торчат на километр:)— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 18 октября 2017 г.
А Михаил Ходорковский заявил, что обращение Собчак ему понравилось.
Светский обозреватель Божена Рынска не смогла сдержать возмущение.
"Пусть расцветают сто цветов. Я за допуск всех кандидатов", — написал Дмитрий Гудков.
О выдвижении Ксении Собчак. https://t.co/aiRuS5IfS7 pic.twitter.com/dorpDyXCR4— Дмитрий Гудков (@gudkovd) 18 октября 2017 г.
В комментариях к сообщению о выдвижении в президенты в Instagram Собчак мнения также разделились.
"Ксюша, ты молодец", — поддержал Собчак пользователь с ником ytka_po6ot
"Не смеши людей", — посоветовала ludmilaextra.
"А почему бы и нет", — написала tatoosyav.