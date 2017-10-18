В Рунете отреагировали на намерение Собчак баллотироваться в президенты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новость о намерении Ксении Собчак баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Телеведущая в среду выступила с видеообращением, которое было размещено на сайте sobchakprotivvseh.ru. Одновременно в газете "Ведомости" было опубликовано открытое письмо Собчак.

Пользователи соцсетей в основном отнеслись к инициативе телеведущей с иронией.

Подстегнём ВВП, пришпорим развитие, оседлаем инфляцию, подкуём науку — вы читали программу включившейся в предвыборную гонку Ксении Собчак. — Филипп Масловский (@soulstray) 18 октября 2017 г.

Стартовала предвыборная гонка Ксении Собчак. Имиджмейкеры в работе pic.twitter.com/lTy1mBw0Hj — Петрович® (@Petrovichmos) 18 октября 2017 г.

мне кажется я был рожден именно ради того чтобы когда-нибудь проголосовать за Собчак на выборах — никулин (@nikuliiin) 18 октября 2017 г.

Ну вот.



Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах Президента России. pic.twitter.com/rtEdxBq4WZ — Павел Князев (@knyazpavel) 18 октября 2017 г.

​Нашлись и такие, кто провел параллели с Дональдом Трампом, победа которого на выборах в США оказалась неожиданностью.

Вон Трамп тоже по приколу на выборы выдвинулся и победил. Собчак в президенты, Бородину в Премьер-министры. — ChernayaSotnya (@Metanoia_a) 18 октября 2017 г.

​Собчак припомнили ее прошлое, в том числе участие в телешоу "Дом-2".

Заседание правительства при Ксюше Собчак: pic.twitter.com/4hKIJXxUVd — Мистер Гудвин (@tomsk1990) 18 октября 2017 г.

Собчак собирает деньги на президентскую кампанию pic.twitter.com/RNgYoMg1G5 — HKBD (@HKBD1937) 18 октября 2017 г.

​Журналист New York Times опубликовал изображение Собчак в "образе" Хиллари Клинтон, однако шансы ее оценил очень невысоко.

https://t.co/Pa4ZKffirs — Собчак не только объявила о выдвижении, но уже и сайт запустила. Моя ставка: 1,5-2,5%. Не верю, что больше — Илья Барабанов (@barabanch) 18 октября 2017 г.

​Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение, что выдвижение Собчак превратит выборы в "Дом-3".

Выборы Президента России с участием таких кандидатов, как Собчак, превращает избирательный процесс в шоу "Дом-3" — Игорь Лебедев (@Russian1972) 18 октября 2017 г.

​Телеведущий Владимир Соловьев иронически предположил, что Ольга Бузова "кусает локти" от зависти и "ждет приглашения в штаб".

"Собчак — это уж слишком очевидно", — считает координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов.

Но если в 2012 году выдвижение Прохорова многих сбило с толку, то Собчак — это уж слишком очевидно. Кремлевские уши торчат на километр:) — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 18 октября 2017 г.

​А Михаил Ходорковский заявил, что обращение Собчак ему понравилось.

Светский обозреватель Божена Рынска не смогла сдержать возмущение.

"Пусть расцветают сто цветов. Я за допуск всех кандидатов", — написал Дмитрий Гудков.​

В комментариях к сообщению о выдвижении в президенты в Instagram Собчак мнения также разделились.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 18 2017 в 8:32 PDT

"Ксюша, ты молодец", — поддержал Собчак пользователь с ником ytka_po6ot

"Не смеши людей", — посоветовала ludmilaextra.

"А почему бы и нет", — написала tatoosyav.