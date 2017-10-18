Российский ритейл рассказал о минусах сбора на пластиковые пакеты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Введение экологического сбора на пластиковые пакеты в России может создать нагрузку на торговые сети и потребителей — более эффективной мерой для снижения потребления одноразовых пакетов может стать господдержка производства биоразлагаемого пластика и стимулирование использования многоразовых пакетов, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев.

В среду спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных. Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что экологический сбор на пластиковые пакеты может быть введен в России в 2018-2020 годах.

"Если речь идет о том, чтобы ввести дополнительные затраты, то, конечно, это существенно повлияет на торговые компании. Не только сети, у нас торговые сети — это только 50% рынка", — сказал РИА Новости Ломакин-Румянцев.

Он напомнил, что в прошлом году многие ритейлеры столкнулись со снижением прибыли, а в первом полугодии 2017 года в торговле наблюдался рост просрочки по дебиторской задолженности.

"Финансовая нагрузка на сеть или на ее покупателей, которые и так демонстрируют снижение покупательской способности — всегда большой вопрос. Другое дело, если, например, это будет сопровождаться другими решениями, облегчающими ситуацию, если будут поддерживаться проекты, развивающие биоразлагаемый пластик, и в свой цене он будет держаться на одном уровне с обычным", — добавил собеседник агентства.

Будет ли выигрыш для природы?

Ломакин-Румянцев отметил, что государство может способствовать росту объемов производства биозразлагаемого пластика. В то же время, по его словам, текущие мощности его производства в России не позволяют в полном объеме удовлетворить потребности торговых предприятий в пакетах из этого материала.

"Что касается бумаги, мы должны понимать, что чем больше мы потребим бумаги, тем меньше останется лесов. Это не абсолютный выигрыш для природы", — заметил председатель президиума АКОРТ. Ломакин-Румянцев также предположил, что для сокращения потребления пластиковых пакетов в магазинах можно стимулировать потребителей использовать многоразовые сумки из толстых пластичных материалов.

"Но они хороши только тогда, когда вы можете к магазину подъехать на машине. Это означает, что, по-хорошему, нужно было бы искать не тривиальное, просто решение — платеж повысим, и тогда все само собой образуется. А потом выяснится, что чуть больше денег стало население платить за эти пакеты, а чуть меньше стала доходность торговли, и несколько сотен торговых компаний покинуло наш рынок", — заключил он.

Ломакин-Румянцев также напомнил о европейском опыте снижения потребления пластиковых пакетов и призвал его изучать. В 2015 году в Евросоюзе была принята директива, которая предполагает сокращение потребления полиэтиленовых пакетов на 80% в течение 15 лет.

Возможны два способа достижения этой цели: сокращение числа одноразовых пакетов до 90 пакетов в год на человека до конца 2019 года и до 40 пакетов — к 2025 году, а также запрет на бесплатную раздачу одноразовых пакетов в магазинах до конца 2018 года.