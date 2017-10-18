Нелегальный приют. Кто "убивает" стариков в частных домах престарелых

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Утром в Иркутске загорелся дом престарелых, где пострадали 14 человек, девять из них госпитализированы, четыре — в реанимации. К делу подключились следователи, именно они будут выяснять, почему произошел пожар в учреждении. Известно, что заведение работало незаконно.

История не нова: в разных регионах страны то и дело появляется информация об очередном незаконном доме для пожилых людей, однако вовремя выявить эти заведения и привлечь к ответственности организаторов не получается. Спрос на социальные услуги по уходу за пожилыми людьми высок, поэтому за рекламой клиенты зачастую не видят нарушения или откровенное мошенничество.

Корреспондент РИА Новости выяснила, как регулируется бизнес на рынке гериатрической помощи и можно ли доказать нелегальность приюта.

Спастись с балкона

Дом престарелых в Иркутске располагался в двухэтажном кирпичном доме в частном секторе. Причиной пожара стало короткое замыкание во время использования сушильной машины.

По данным ГУ МЧС России в Приангарье, пенсионеры находились на втором этаже и не могли выбраться оттуда самостоятельно. Их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. Во время пожара пожилые люди надышались едким дымом. В итоге семь человек находятся в токсикологии, из них четыре — в реанимации. Шестерых пострадавших после осмотра врачей отпустили домой.

© Фото : МЧС России На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске © Фото : МЧС России На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

СК и прокуратура начали доследственную проверку. Известно, что учреждение было организовано Фондом паллиативной помощи имени Святой Милицы. Пожарный надзор здание не проверял, поскольку этот дом престарелых не входил в реестр.

"В региональном реестре социальных услуг внесены четыре учреждения, среди них нет адреса здания, где случился пожар", — уточнили в ведомстве.

Открытая дорога мошенникам

По официальным данным Минтруда, на места в государственных домах престарелых сегодня существует немалая очередь. В начале 2017 года в России в очереди на получение социальных услуг в стационарных условиях стояли 9,2 тысячи человек. Неофициально же людей, которые нуждаются в месте в приюте, намного больше.

В 2014 году президент России Владимир Путин поручил правительству привести в порядок дома престарелых и ликвидировать очередь до 2018 года. Всего в России действует 702 официально зарегистрированных дома-интерната для престарелых и инвалидов и ветеранов войны и труда.

Число нуждающихся в государственном уходе растет отчасти и потому, что в России выросла продолжительность жизни. Сейчас, по данным Минздрава, она составляет 72,5 года, в некоторых регионах преодолела порог в 80 лет.

Огромный спрос рождает предложение: в стране начало расти количество частных приютов. По подсчетам председателя правления некоммерческого партнерства "Мир старшего поколения" Алексея Сиднева, каждый год их число растет на 30%. Речь идет примерно о 500 учреждениях, а это около 20 тысяч мест.

Приюты-невидимки

Принятый в 2013 году федеральный закон № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" должен был четко определить, как частным предпринимателям работать в социальной сфере. У пожилых появился выбор, которого раньше не было: получать услуги от государства или от бизнесмена. Для предпринимателей, в свою очередь, появилась возможность организовать учреждение и получать господдержку из бюджета. Для этого компания должна войти в официальный реестр поставщиков социальных услуг — тот самый, в котором иркутского пансионата не было.

При этом если бизнесмен на деньги из госбюджета не претендует, а рассчитывает только на средства, получаемые от семьи пенсионера, в реестр он может не входить — это добровольная процедура.

По сути, такой бизнес уже не подпадает ни под какой закон и фактически становится невидимым для государства. Соблюдение прав пожилых людей, пожарная безопасность, продуктовое, медицинское сопровождение в таких учреждениях никак не регулируются.

"Власти Иркутской области сейчас могут заявить, что даже не знали о существовании такого учреждения, и будут правы, потому что оно не было внесено в реестр. По мнению чиновников, проверять такие организации — уже дело МЧС. Спасатели же говорят, что это частный сектор и они не имеют права просто так организовать проверку", — говорит Сиднев.

© Фото : МЧС России На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске © Фото : МЧС России На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

Он справедливо уточняет: если говорить о притонах, где, например, занимаются незаконным распространением наркотиков или предоставлением интимных услуг, то правоохранительные органы быстро их находят, хотя такие заведения никогда о себе в открытую не говорят. "А бизнесмены, которые организовывают частные дома для престарелых людей, чаще всего имеют свой сайт в интернете, странички в соцсетях, открытую клиентскую базу и вовсе не прячутся. Чаще всего в таких приютах имеются нарушения пожарной безопасности", — поясняет Сиднев.

Черная "Жемчужина"

В августе в частном секторе Красноярска загорелся коттедж. Пожар уничтожил дом за 20 минут, в огне погибли трое пенсионеров. Спасатели, прибывшие на тушение, были уверены, что едут тушить обычный частный дом, по факту это оказался пансионат для престарелых "Жемчужина". Тогда же пожарные выяснили, что дом не был приспособлен для содержания малоподвижных стариков. Здание моментально вспыхнуло от загоревшейся на соседнем участке бани. Труба от бани примыкала к дому, где жили пенсионеры.

В отношении руководителя заведения было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

После инцидента в Красноярске была дана директива МЧС проверить такие приюты. По словам общественника Сиднева, который сам является директором сети приютов для престарелых, только в Шелковском районе Московской области нашлось восемь организаций, не оформленных в реестре. И среди них только у одного была установлена пожарная сигнализация.

Франшизы для престарелых

Бизнес в сфере социальных услуг для престарелых за последние несколько лет заметно разросся. В интернете появились сайты частных пансионатов, которые предлагают франшизу. Можно купить уже готовый бизнес со всем пакетом документов, раскрученным брендом и начать зарабатывать. Место в таком частном приюте обходится родственникам дешевле, чем в государственном или официально зарегистрированном пансионате. Стоимость за содержание в частном доме для престарелых — около 20 тысяч в месяц.

Если запретить

Однако запрет на деятельность подобных организаций тоже может привести к катастрофе. "Если сейчас закрыть эти 500 частных домов для престарелых, то постояльцев, которые там содержались, некуда будет переселить. Лучше вводить обязательное лицензирование, а контроль закрепить за органами соцзащиты", — считает Сиднев.

© Фото : СУ СК по Иркутской области Дом престарелых в Иркутске, где произошел пожар © Фото : СУ СК по Иркутской области Дом престарелых в Иркутске, где произошел пожар

Координатор проектов фонда "Старость в радость" Александра Кузьмичева уверена, что обязательное лицензирование частных домов престарелых — мера ожидаемая, но здесь важен не столько сам факт лицензий и проверок, сколько критерии, по которым будут оцениваться эти учреждения.

"Критерии оценки учреждений для пожилых людей и инвалидов, кстати, разрабатываются как часть системы долговременного ухода за пожилыми людьми (в соответствии с поручением президента России). И в частном доме можно начать соблюдать множество стандартов, созданных для государственных домов, но на сегодня это не обеспечит для бабушек и дедушек хорошую обстановку и уход", — говорит она.

По словам Кузьмичевой, в стандартах, СанПиНах и приказах упоминается, на какую высоту должна подниматься глазурованная плитка на стене туалета, но нет ни слова о том, что бабушке, которая передвигается на коляске, важно бывать на свежем воздухе. Указан необходимый класс огнестойкости линолеума, но ничего не сказано о том, что гигиенические процедуры — дело интимное, и прежде чем менять подгузник в многоместной палате, надо поставить ширму.

"Так что важно и в частном, и в государственном интернате прописать, например, минимальные штатные расписания — сейчас минимум персонала в интернате не регулируется, и на одну нянечку бывает 30 лежачих днем и 100 ночью", — убеждена волонтер.