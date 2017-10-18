МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов поддержал идею создания комитета по экологии при администрации президента РФ, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской.
"Сергей Борисович (Иванов) заинтересованно на это обратил внимание. Во-первых, понятно, что опыт года экологии и проведение именно консолидированной работы на уровне организационного комитета… показал, что этот механизм эффективный и его нужно продлить. Как я уже сказал, нам необходимо будет при администрации президента подобный орган создать, чтобы можно было здесь консолидировано решать вопросы, которые касаются всех, не только органов власти, субъектов РФ, но и общественных организаций", — сказал Донской.
По его словам, "этот механизм необходимо продлить не только на годовой период, а чтобы он работал у нас в перспективе на более длительный период как институт".