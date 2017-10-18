МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов поддержал идею создания комитета по экологии при администрации президента РФ, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской.

В среду прошло заседание оргкомитета по проведению в России года экологии, на котором прозвучала идея о создании при администрации президента комитета по экологии, чтобы заниматься этими вопросами не только один год.

"Сергей Борисович (Иванов) заинтересованно на это обратил внимание. Во-первых, понятно, что опыт года экологии и проведение именно консолидированной работы на уровне организационного комитета… показал, что этот механизм эффективный и его нужно продлить. Как я уже сказал, нам необходимо будет при администрации президента подобный орган создать, чтобы можно было здесь консолидировано решать вопросы, которые касаются всех, не только органов власти, субъектов РФ, но и общественных организаций", — сказал Донской.

По его словам, "этот механизм необходимо продлить не только на годовой период, а чтобы он работал у нас в перспективе на более длительный период как институт".