Донской предложил создать комитет по экологии при администрации президента

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской предложил спецпредставителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову создать комитет по экологии при администрации президента.

"Хотел предложить вам, Сергей Борисович, сформировать из круга участников сегодняшнего заседания комитет по экологии, может быть, при администрации президента, чтобы сохранять в дальнейшем темпы в решении многих вопросов", — сказал Донской на заседании оргкомитета по проведению Года экологии.

По его словам, совместная реализация плана мероприятий в рамках Года экологии сформировала фактически новый институт проектного управления, в рамках которого ускоренно решаются накопленные вопросы, быстрее проходит межведомственное согласование.

Год экологии в России, объявленный в 2017 году, утвержден указом президента России в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия. Правительством утвержден план мероприятий года по следующим направлениям: отходы, переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкал, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.