Донской предложил создать комитет по экологии при администрации президента

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Минприроды России Сергей Донской предложил спецпредставителю президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову создать комитет по экологии при администрации президента.
По его словам, совместная реализация плана мероприятий в рамках Года экологии сформировала фактически новый институт проектного управления, в рамках которого ускоренно решаются накопленные вопросы, быстрее проходит межведомственное согласование.
Год экологии в России, объявленный в 2017 году, утвержден указом президента России в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия. Правительством утвержден план мероприятий года по следующим направлениям: отходы, переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкал, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.