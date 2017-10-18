В Тюмени стартовала международная конференция по нейрохирургии

ТЮМЕНЬ, 18 окт — РИА Новости. Эксперты из более чем 20 стран проведут лекции и мастер-классы по нейрохирургии в рамках международной конференции, которая стартовала в Тюмени в среду на базе Федерального центра нейрохирургии, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Как рассказала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, конференция проводится третий год подряд и стала визитной карточкой Тюменской области в мировой медицине.

"Правительство региона считает своим приоритетом развитие медицины высоких технологий с целью увеличения продолжительности и качества жизни людей. Большую роль в развитии здравоохранения играют именно такие мероприятия, которые позволяют стереть границы в общении между профессионалами", — отметила первый замгубернатора.

Как отметил представитель пресс-службы, символом объединения усилий разных стран и континентов в развитии мировой нейрохирургии стала "Аллея дружбы", заложенная на территории ФЦН медиками из России, США, Китая, Пакистана, Мексики, Бразилии, Аргентины, Италии, Германии и других стран.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, именно признание тюменского центра нейрохирургии на всероссийском и международном уровнях позволяет проводить подобные конференции.

"Образовательные курсы с привлечением самых лучших специалистов дают возможность повысить свое врачебное мастерство каждому участнику. Все это приносит огромное благо, прежде всего, для пациентов. Не сомневаюсь, что участники мастер-классов и лекций максимально эффективно используют общение с лидерами мировой нейрохирургии. Овладеют передовыми медицинскими технологиями и пополнят багаж своих знаний", — добавил глава региона.

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