"Индустрия здоровья" в Казани соберет 100 фирм из РФ, Белоруссии, Германии

КАЗАНЬ, 18 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 100 компаний из России, Белоруссии, Германии примут участие в международной специализированной выставке "Индустрия здоровья. Казань" которая открывается в среду в столице Татарстана, сообщает оргкомитет форума.

"В работе выставки примут участие более 100 компаний из 15 регионов РФ, Белоруссии, Германии, которые представят медицинскую технику и оборудование, расходные материалы, средства для ухода, гигиены, дезинфекции, медицинскую мебель, диагностическое оборудование, здоровое питание. Лечебные учреждения предложат посетителям бесплатные консультации, диагностику, обследования и возможность определения риска развития заболеваний", — говорится в сообщении.

По информации организаторов, за два десятилетия проведения выставка зарекомендовала себя как эффективная площадка для налаживания и развития деловых контактов, продвижения на рынок Татарстана новинок медицины и здравоохранения, профилактики и диагностики заболеваний различной этиологии, популяризации здорового образа жизни.

В рамках выставки состоятся различные научно-практические конференции, семинары, "круглые столы", на которых будут затронуты вопросы лабораторных и ультразвуковых исследований, нефрологии, урологии, акушерства, организации инфекционного контроля и эпидемиологического надзора.

Выставка "Индустрия здоровья. Казань" проводится в год, объявленный в Татарстане годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В деловой программе выставки эта тема отражена республиканской научно-практической конференцией "Практическая школа ревматолога для врачей общей практики". В экспозиции выставки представлены услуги по профилактике, оздоровлению, медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы опорно-двигательного аппарата, санаторно-курортное лечение, лечение грязями, оборудование, УЗИ и рентгеновские системы.

Традиционно выставку посещают более 5 тысяч специалистов отрасли здравоохранения, в том числе представители Минздрава Татарстана, врачи узкого и широкого профиля, представители диагностических центров, медицинских учебных учреждений, лабораторий.

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