Памфилова рассказала, почему не стала журналистом

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что не смогла стать журналистом, потому что ее не взяли на журфак МГУ из-за неуплаченных членских взносов. Об этом она рассказала на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Как несостоявшийся журналист… а несостоявшийся, потому что когда-то в молодости я приехала 16-летней девочкой в Москву, я мечтала действительно быть журналистом, пришла с золотой медалью в МГУ поступать. Меня там заклеймили позором, поскольку у меня не было заплачено каких-то членских взносов, то ли профсоюзных, то ли комсомольских, не помню", — сказала Памфилова.

После этого она решила посвятить себя противоположному направлению – энергетике и электронике. "Но хочу сказать, что никогда об этом не пожалела", — отметила глава ЦИК.

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