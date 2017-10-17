Запрещая курение и алкоголь, нужно иметь чувство меры, заявил Зюганов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что, вводя новые запреты относительно курения или употребления алкоголя, необходимо иметь чувство меры.

Как вы относитесь к идее запретить курение у подъездов жилых домов? Положительно, курильщики мешают окружающим

Отрицательно, люди имеют право курить на улице

Не вижу в запрете смысла, люди все равно будут курить

Мне все равно Результаты 34.9% Положительно, курильщики мешают окружающим

30.8% Отрицательно, люди имеют право курить на улице

32.0% Не вижу в запрете смысла, люди все равно будут курить

2.3% Мне все равно Все опросы Голосовать

Ранее газета "Известия" сообщила о положительном отзыве Минздрава РФ на законопроект, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов.

"Я в любом деле против крайностей, я лично. Я считаю, курево — это отвратительно. Я пробовал в армии – и потерял секунду на сотке (на стометровом забеге – ред.), я понял, что для моего организма это вредно… Но насчет курения, когда начинают везде и всюду (вводить запреты – ред.) — это тоже перегиб. Давайте в любом деле иметь чувство меры", — заявил Зюганов в эфире канала "Россия 24".

По его словам, в свое время борьба с пьянством была правильным решением, но и перегибать не стоило. "Надо уметь пить, знать, с кем, когда и сколько. Я за разумный подход в любом деле", — заключил он.