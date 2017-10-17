Посетителей выставки "Интерполитех" угостили приготовленной в тюрьме едой

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Посетителей международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" накормили едой, приготовленной в тюрьме.
По словам представителя стенда, при приготовлении продуктов заключенные не используют консерванты. Он также отметил, что несмотря на свое качество, эти продукты пока нельзя приобрести в открытой продаже, так как на сегодняшний день "достаточно сложные условия входа на рынок".
Выставка "Интерполитех-2017" проходит с 17 по 20 октября на ВДНХ в Москве. Она является крупнейшей в России выставкой средств обеспечения безопасности государства. Выставка имеет федеральный статус и проводится с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок.