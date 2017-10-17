Посетителей выставки "Интерполитех" угостили приготовленной в тюрьме едой

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Посетителей международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" накормили едой, приготовленной в тюрьме.

Для дегустации были предоставлены приготовленные заключенными колбаса, соленые огурцы, помидоры, свинина, тушеная говядина, копчености, лимонад, печенье, молоко и многое другое. Попробовать продукцию могли все желающие.

По словам представителя стенда, при приготовлении продуктов заключенные не используют консерванты. Он также отметил, что несмотря на свое качество, эти продукты пока нельзя приобрести в открытой продаже, так как на сегодняшний день "достаточно сложные условия входа на рынок".

Выставка "Интерполитех-2017" проходит с 17 по 20 октября на ВДНХ в Москве. Она является крупнейшей в России выставкой средств обеспечения безопасности государства. Выставка имеет федеральный статус и проводится с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям современных специальных технических средств и вооружений эффективного инструмента решения целого комплекса рекламно-маркетинговых задач, мониторинга рынка и заключения торговых сделок.