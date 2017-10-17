ЕСПЧ обязал выплатить семь тысяч евро пострадавшей при теракте в Домодедово

В Домодедово на следующий день после теракта. Архивное фото

В Домодедово на следующий день после теракта. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск Елены Криволуцкой, пострадавшей при теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году, и обязал Россию выплатить ей 7 тысяч евро компенсации, сообщается в документе на сайте суда.

Сумма компенсации, запрашиваемая Криволуцкой в иске, составляла 56,3 тысячи рублей в качестве возмещения материального ущерба и 1 миллион евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб. Отмечается, что в результате теракта женщина получила многочисленные ранения, угрожающие жизни и повлекшие собой серьезные последствия для ее здоровья.

"Суд единогласно признал, что имело место нарушение статьи второй конвенции (Европейской конвенции по правам человека) в отношении обязательства по проведению эффективного расследования", — говорится в решении.

Суд отказался признать нарушение обязательства по предотвращению угрозы жизни.

В соответствии с решением суда РФ будет обязана выплатить компенсацию в размере 5 тысяч евро за нематериальный и 2 тысяч евро за материальный ущерб в течение трех месяцев с момента принятия решения.

Взрыв в зале прилета международного терминала Домодедово прогремел 24 января 2011 года — погибли 37 человек, в том числе иностранцы, еще 172 были ранены. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих.