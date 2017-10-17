Детей нельзя забирать из семей лишь из-за бедности, заявили в ВС

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Детей нельзя забирать из бедных семей, если родители о них заботятся, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.

"Тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием для отобрания ребенка у родителей, если родители добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, создают необходимые условия для развития детей в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями семьи", — говорится в проекте.

Поясняется, что органы опеки смогут забрать ребенка только в случае угрозы его жизни, физическому или психическому здоровью.