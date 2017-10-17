В ГД внесли проект о запрете на снятие наличных с анонимных средств платежа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование контроля за использованием физлицами анонимных электронных средств платежа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счет этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией", — говорится в справке к документу.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 12 октября.