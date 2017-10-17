В ГД внесли проект о запрете на снятие наличных с анонимных средств платежа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование контроля за использованием физлицами анонимных электронных средств платежа, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что в настоящее время анонимные электронные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем.

"Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счет этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией", — говорится в справке к документу.

Как сообщает кабмин, принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 12 октября.