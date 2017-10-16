В Минздраве назвали недопустимым повышение доступности алкоголя

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Недопустимы инициативы, которые приводят к повышению доступности алкоголя, считает замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенников.

"На взгляд министерства здравоохранения, совершенно недопустимо предусматривать какие-либо меры, направленные на то, чтобы доступность алкогольной продукции увеличилась каким-либо образом", сказал на совещании в Совете Федерации о регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Костенников, в частности, упомянув о возможности продажи алкоголя через интернет.

Он отметил, что министерству постоянно приходится рассматривать предложения по расширению продажи алкогольной и табачной продукции.

"Все эти предложения приведут к тому, что доступность алкогольной продукции для населения не понизится, а повысится. Данные меры, конечно, ставят под вопрос реализацию демографической политики РФ… Если меры по доступности алкоголя для населения будут внедряться, то мы должны будем констатировать, что нам будет необходимо пересматривать те подходы, которые есть в государственной политике по соответствующим принципам достижения ожидаемой продолжительности жизни", — добавил Костенников.