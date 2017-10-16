Фотовыставка Istanbul Photo Awards пройдет на "Красном октябре"

МОСКВА — 16 окт, РИА Новости. Фотографии победителей международного конкурса Istanbul Photo Awards покажут на "Красном октябре", сообщается на сайте mos.ru.

Выставка откроется 10 ноября и будет работать с 11:00 до 21:00 по будням, и с 10:00 до 21:00 по выходным.

Лучшей фотографией года был признан снимок французского фотографа Фредерика Лафарга "Покидая Исламское государство".

Экспозиция включает фоторепортаж Ариса Мессиниса "Смерть в Средиземноморье", который взял первое место в категории "Новости", лучшую работу в номинации "Спорт" — "Под водой" Адама Претти и "Уличные тренировки в Газе" Хосама Салема, который победил в новой номинации "Юный фотокорреспондент".

Посетители также смогут увидеть спортивные репортажи Патрика Смита, портреты жертв домашнего насилия Марии Гельман, "Кормление сирот орангутангов" Кемала Джуфри, фотосерию Джонни Миллера о поле для гольфа Папуа Сьюголума.

На конкурс было подано более 25 тысяч заявок.

"Мы просмотрели множество потрясающих фотографий и серий, представляющих широкий спектр событий прошедшего года. Уровень работ очень высокий — как с журналистской, так и с художественной точки зрения. Мы весьма довольны тем, что увидели", — отметил президент жюри Istanbul Photo Awards 2017 Марион Мертенс.

Жюри выбрало 22 победителей из 17 стран.