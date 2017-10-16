Глава российского МИД Сергей Лавров отвечает на вопросы участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Церемония открытия фестиваля прошла в воскресенье в Ледовом дворце "Большой" в Сочи. В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>